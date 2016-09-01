يبدو أن الحرب الدائرة في العراق بين قوى التحالف الدولي وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لتحرير الموصل، ستحمل معها الكثير من القصص الإنسانية، رغم ما سينجم عنها من دمار.
ففي مقطع مصور تداوله رواد الشبكات الاجتماعية، وحظي بنحو نصف مليون مشاهدة على فيسبوك، ظهرت طفلة لم يتجاوز عمرها 3 سنوات وهي تحاول منع والدها من الذهاب للمعركة.
الطفلة التي تتحدث اللغة الكردية، وفيما يبدو أن والدها تابع لقوات البيشمركة الكردية، قامت بسحب حقيبة الملابس من والدها وإبعادها عنه حتى لا يذهب عنها.
كما أظهر الفيديو قيام والدها بحملها وتقبيلها حتى تتوقف عن البكاء ومن ثم يتمكن من الذهاب إلى المعركة..
وتفاعل رواد الشبكات الاجتماعية مع المقطع المصور والذي حظي بمئات الآلاف من المشاهدات.
ويشن الجيش العراقي مدعوماً بعناصر من قوات الحشد الشعبي الشيعي، وقوات البيشمركة الكردية، وقوات دربتها تركيا، حرباً ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة الموصل العراقية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
هل دفن مشروع مزراق بعد تصريحات بوتفليقة؟
نعم
لا
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
شارك برأيك
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
ما قدرة النسور على تجديد العبور؟
الأكثر تفاعلا
1المحجبة التي غطت هجمات نيس خائفة على الأقلية المسلمة
2قط يقتحم برنامجاً تلفزيونياً ويجلس أمام المذيع
3خطيبي وحيد بين تسع بنات منغلقات!
4طفلة تحاول منع والدها من المشاركة في معركة الموصل
5المحليات الصناعية تؤثر على خصوبتك وتهدد أمومتك.. تجنبيها
Français English
الرأي
ياسين معلومي
روراوة – ماجر .. والصلح خير
سلطان بركاني
هكذا استُبيحت الرّشوة في واقعنا
سليم قلالة
سعداء بالتزوير في أمريكا!
عبد الناصر
الحاجة وحيدة تردّ على هولاند!
عمار يزلي
الآبق يخرج من دابق
محمد سليم قلالة
نعم.. اعطونا كل شيء واعفونا من العمل!
محمد الهادي الحسني
الشيخ عبد المجيد حيرش
جمال لعلامي
"الهبال" وخدع الخيال!
رشيد ولد بوسيافة
ما دخل أبنائنا في التّقاعد!
عثمان سعدي
فاروق شوشة العاشق المصري الكبير للغة الضاد يغادرنا
الفيديو
طفلة روسية تتحدث سبع لغات بينها العربية والصينية
الجلفة تستقبل كبار السينمائيين في أيام “سينما الثورة” على طريقة الكبار
المسبار الأوروبي "سكياباريلي" يلامس سطح المريخ
تيزي وزو: متقاعدو “أونيام” يغلقون مقر المديرية العامة
مركز بيار وماري كوري لعلاج السرطان ضغط ونقص في التجهيزات
ظهور كاتبةٍ قطرية في برنامج تلفزيوني دون حجاب يثير جدلاً
من هي القوات التي تشارك في معركة الموصل؟
جيران وأقارب "أحمد ياسين" لايزالون تحت الصدمة
ميزانية الفاف تدفع روراوة لتوظيف البطالين
فريد غازي يرحب بألان بيران ناخبًا للخضر
طفلة تحاول منع والدها من المشاركة في معركة الموصل
وكالات
يبدو أن الحرب الدائرة في العراق بين قوى التحالف الدولي وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لتحرير الموصل، ستحمل معها الكثير من القصص الإنسانية، رغم ما سينجم عنها من دمار.
تغطيات ذات صلة
زعيم عبد الباسط: نفتخر ببلوغ أحسن النتائج من حيث النوعية والمردود
طفلة تحاول منع والدها من المشاركة في معركة الموصل
إسبانيا تمنح الآباء إجازة مدفوعة الأجر لرعاية الطفل حديث الولادة
المحجبة التي غطت هجمات نيس خائفة على الأقلية المسلمة
قط يقتحم برنامجاً تلفزيونياً ويجلس أمام المذيع
ففي مقطع مصور تداوله رواد الشبكات الاجتماعية، وحظي بنحو نصف مليون مشاهدة على فيسبوك، ظهرت طفلة لم يتجاوز عمرها 3 سنوات وهي تحاول منع والدها من الذهاب للمعركة.
الطفلة التي تتحدث اللغة الكردية، وفيما يبدو أن والدها تابع لقوات البيشمركة الكردية، قامت بسحب حقيبة الملابس من والدها وإبعادها عنه حتى لا يذهب عنها.
كما أظهر الفيديو قيام والدها بحملها وتقبيلها حتى تتوقف عن البكاء ومن ثم يتمكن من الذهاب إلى المعركة..
وتفاعل رواد الشبكات الاجتماعية مع المقطع المصور والذي حظي بمئات الآلاف من المشاهدات.
ويشن الجيش العراقي مدعوماً بعناصر من قوات الحشد الشعبي الشيعي، وقوات البيشمركة الكردية، وقوات دربتها تركيا، حرباً ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مدينة الموصل العراقية.