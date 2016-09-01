كذّب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، التقرير الأمريكي الأخير الذي "تنبّأ" بما سماه "إمكانية تعرض الجزائر للتقسيم"، ووصف مساهل التقرير بأنه "لا يعتمد على معطيات صحيحة".
أوضح مساهل في تصريح للصحافة، السبت، على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بفندق الأوراسي بالعاصمة أن الجزائر "بلد آمن ومستقر"، ردّا على تقرير لمعهد دراسات أمريكي يُدعى "AEI"٬ جاء فيه بأن الجزائر "مرشحة للموجة الثانية من الربيع العربي، وستكون ثالث دولة غير مستقرة في القريب العاجل٬ بعد كل من اليمن٬ سوريا٬ العراق٬ ليبيا. وقد تتعرض للتقسيم".
وأردف التقرير، الذي أعده مسؤول سام سابق في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجزائر هي الثالثة بعد كل من المالديف وموريتانيا٬ تليها إثيوبيا٬ نيجيريا٬ تركيا٬ روسيا٬ العربية السعودية٬ الأردن والصين.
من جهة أخرى، ردّ وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل٬ على تصريحات أدلى بها سفير المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك٬ عمر هلال٬ أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص الصحراء الغربية، قال فيها إن الجزائر "ليست بلدا مراقبا في النزاع حول الصحراء الغربية".
وقال مساهل "تلك التصريحات لن تغير شيئا من موقف الجزائر تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة"، وأكد أن مواقف الجزائر بشأن الصحراء الغربية ثابتة وصارمة و"نحن نميز بوضوح بين مسألة الصحراء الغربية التي تندرج في إطار تصفية الاستعمار وهي على طاولة الأمم المتحدة وبين علاقاتنا الثنائية مع المغرب".
وأضاف مساهل مخاطبا المغرب "سيظل موقفنا ثابتا وهو موقف الإجماع الدولي وموقف الأمم المتحدة الذي يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير."
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ردّ على تصريحات سفير المغرب في الأمم المتحدة
مساهل للأمريكيين: الجزائر بلد مستقرّ ولن تُقسَّم
مسعود هدنة
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
كذّب وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، التقرير الأمريكي الأخير الذي "تنبّأ" بما سماه "إمكانية تعرض الجزائر للتقسيم"، ووصف مساهل التقرير بأنه "لا يعتمد على معطيات صحيحة".
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أوضح مساهل في تصريح للصحافة، السبت، على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بفندق الأوراسي بالعاصمة أن الجزائر "بلد آمن ومستقر"، ردّا على تقرير لمعهد دراسات أمريكي يُدعى "AEI"٬ جاء فيه بأن الجزائر "مرشحة للموجة الثانية من الربيع العربي، وستكون ثالث دولة غير مستقرة في القريب العاجل٬ بعد كل من اليمن٬ سوريا٬ العراق٬ ليبيا. وقد تتعرض للتقسيم".
وأردف التقرير، الذي أعده مسؤول سام سابق في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الجزائر هي الثالثة بعد كل من المالديف وموريتانيا٬ تليها إثيوبيا٬ نيجيريا٬ تركيا٬ روسيا٬ العربية السعودية٬ الأردن والصين.
من جهة أخرى، ردّ وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل٬ على تصريحات أدلى بها سفير المملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك٬ عمر هلال٬ أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بخصوص الصحراء الغربية، قال فيها إن الجزائر "ليست بلدا مراقبا في النزاع حول الصحراء الغربية".
وقال مساهل "تلك التصريحات لن تغير شيئا من موقف الجزائر تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة"، وأكد أن مواقف الجزائر بشأن الصحراء الغربية ثابتة وصارمة و"نحن نميز بوضوح بين مسألة الصحراء الغربية التي تندرج في إطار تصفية الاستعمار وهي على طاولة الأمم المتحدة وبين علاقاتنا الثنائية مع المغرب".
وأضاف مساهل مخاطبا المغرب "سيظل موقفنا ثابتا وهو موقف الإجماع الدولي وموقف الأمم المتحدة الذي يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير."