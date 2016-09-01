بالفيديو قرعة "داعشية" بين تونسي وسوري لتنفيذ عملية انتحارية

أظهر تسجيل مصور تداولته وسائل الإعلام العربية، عنصران من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال سوريا، اختلفا عمن له الأحقية بتنفيذ عملية انتحارية قبل الآخر، ولولا فكرة خطرت على بال عنصر ثالث، لحدث ما لا تحمد عقباه بين "أبو لقمان التونسي" وآخر سوري، لم يذكر التنظيم المتشدد اسمه ولا لقبه.

وحسب ما ذكر "موقع العربية نت"، السبت، فإن تنظيم "داعش" نشر خبرهما ضمن إصدارات بثها الأربعاء الماضي من مناطق سيطرته في حلب، عن بعض "استشهادييه" ومعظم قصصهم من النوع الغريب.

وإحدى القصص، بحسب ما يمكن استنتاجه مما نشره التنظيم المتطرف، أن السوري كان جاهزاً لعملية انتحارية، إلا أن "أبو لقمان التونسي" أبدى اعتراضه وانتفض راغباً في تنفيذ المهمة الانتحارية.

وكاد الخلاف يتطور بالتأكيد، لولا طرأت على زميل لهما ثالث، وهو قوقازي، فكرة اقترحها وأنهت المشكل بثوان معدودات، حين ظهرت حبة حصى في يده.

واقترح أن يدخل الاثنان في رهان أو قرعة وافقا عليها مسبقاً، فأسند ظهره إلى الجدار ووضع في إحدى يديه حبة حصى، وطلب أن يتخيل كل منهما في أي يد وضعها، ففشل السوري باكتشافها، ولما جاء دور التونسي، اختار يد القوقازي اليمنى، فظهرت البحصة فيها حين فتحها، وعمت البهجة وبدأ بالتكبير والتهليل وأسرع السوري وعانقه وهنأه.

ثم مضى "أبو لقمان" إلى المفخخة التي كانت تنتظره، فقادها ورأيناها في الفيديو تمضي، ثم تنقلب اللقطة بنهاية الشريط إلى دخان، ظهر علامة على أن "أبو لقمان" فجّرها فيه وبآخرين.



