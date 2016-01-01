أمرت، وزارة التربية، مديري التربية للولايات، بمنع الأساتذة الجدد الدخول في أي حركة احتجاجية، بحجة أنهم يعملون بصفة "متربص" و"متعاقد"، في انتظار تسوية وضعياتهم المهنية. فيما طلبت منهم ضرورة إيفائها بقوائم الأساتذة المضربين وتواريخ تعييناتهم.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، وجه، الإثنين،تعليمة تحمل صفة "مستعجل"، إلى مديري التربية للولايات، أمرهم فيها ضرورة تحضير قائمة الأساتذة المضربين مع ضرورة إرفاقها بتواريخ تعييناتهم وإرسالها في أقرب الآجال إلى الوزارة. كما شدد في نفس البرقية على أهمية تبليغ كافة الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة التي نظمت في الـ30 أفريل الماضي، بمن فيهم المتعاقدون والمستخلفون، بعدم أحقيتهم في الإضراب بحجة عدم تسوية الوضعية، على اعتبار أنهم يعملون كأساتذة بصفة "متربص".
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الوزارة طلبت من مديرياتها قوائم المضربين
منع الأساتذة الجدد من المشاركة في الإضرابات
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
أمرت، وزارة التربية، مديري التربية للولايات، بمنع الأساتذة الجدد الدخول في أي حركة احتجاجية، بحجة أنهم يعملون بصفة "متربص" و"متعاقد"، في انتظار تسوية وضعياتهم المهنية. فيما طلبت منهم ضرورة إيفائها بقوائم الأساتذة المضربين وتواريخ تعييناتهم.
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علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، وجه، الإثنين،تعليمة تحمل صفة "مستعجل"، إلى مديري التربية للولايات، أمرهم فيها ضرورة تحضير قائمة الأساتذة المضربين مع ضرورة إرفاقها بتواريخ تعييناتهم وإرسالها في أقرب الآجال إلى الوزارة. كما شدد في نفس البرقية على أهمية تبليغ كافة الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقة التوظيف الأخيرة التي نظمت في الـ30 أفريل الماضي، بمن فيهم المتعاقدون والمستخلفون، بعدم أحقيتهم في الإضراب بحجة عدم تسوية الوضعية، على اعتبار أنهم يعملون كأساتذة بصفة "متربص".