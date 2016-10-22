في معرض دشنه بنيويورك زوخ يشرح للأمريكيين تجربة الجزائر في القضاء على السكن الهش

قام والى ولاية الجزائر عبد القادر زوخ وممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة، صبري بوقادوم، الإثنين، بنيويورك بتدشين معرض حول القضاء على السكن الهش بالجزائر.

ونظم هذا المعرض تحت شعار "الجزائر أول عاصمة افريقية بدون بيوت قصديرية'' عشية انعقاد لقاء على أعلى مستوى حول مستقبل المدن.

يذكر أن زوخ المتواجد بنيويورك مرفوق بوفد من إطارات الولاية لعرض أمام الهيئة الأممية التجارية الجزائرية في مجال القضاء على البيوت القصديرية، حسبما جاء به برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة للتخلص نهائيا على السكن الهش بالجزائر.

وفي إطار برنامجها للقضاء الكلي على السكن الهش والذي يعد خطوة إيجابية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 تكون الجزائر قد حققت قبل الآجال المحددة بـ15 سنة الأهداف المسطرة من طرف الأمم المتحدة في هذا المجال.

وسيكون لوالي الجزائر، الثلاثاء، بالأمم المتحدة نشاط على أعلى مستوى حول ''الأجندة الجديدة للسكن ومستقبل المدن" وسينشط زوخ بالمناسبة محاضرة حول ما قامت به ولاية الجزائر للقضاء على البيوت القصديرية.