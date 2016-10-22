الاحتلال يرفض إنهاء السجن الانفرادي للشيخ رائد صلاح

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع (جنوب)، التماساً لإنهاء السجن الانفرادي، الذي يخضع له الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948)، منذ خمسة أشهر.

وقال المحامي مصطفى سهيل، من مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (غير حكومية)، بعد جلسة المحكمة التي انعقدت، الثلاثاء: "قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اعتراضها الشديد على إنهاء العزل، بإدعاء أن الشيخ رائد صلاح هو شخصية فعالة ومؤثرة وأي احتكاك له مع أي إنسان آخر يشكل خطراً على أمن الدولة".

ولفت المحامي سهيل، خلال حديثه للصحافيين، إلى أن النيابة العامة الإسرائيلية استندت في موقفها إلى "مواد سرية ومواد استخبارية لم تعرض أمامناً، ورفضنا أن تعرض أمام المحكمة".

وقال: "في نهاية الجلسة صادقت المحكمة على موقف النيابة العامة ورفضت الالتماس".

ونظم عدد من المواطنين العرب (فلسطينيو الخط الأخضر) وقفة اليوم (الثلاثاء)، قبالة سجن ايشل، حيث عقدت المحكمة، ورفعوا خلالها صوراً للشيخ صلاح عليها عبارة: "الحرية لأسرى الحرية" و"لا للعزل الانفرادي". وكان الشيخ صلاح قد بدأ في شهر ماي الماضي قضاء حكمه بالسجن لمدة تسعة أشهر بتهمة "التحريض على العنف".

وقدمت مؤسسة ميزان الأسبوع الماضي، التماساً للمحكمة المركزية الإسرائيلية تطالب فيه بإبطال قرار عزل الشيخ رائد صلاح بشكل انفرادي، للمرة الخامسة.

وتقول مؤسسة ميزان، إن إدارة السجن قررت منذ اليوم الأول لدخول الشيخ رائد صلاح إلى السجن، بعزله بشكل انفرادي لمدة شهر، لكنها تمدد له العقوبة شهرياً دون مبرر.

كما لا تزال سلطة السجون الإسرائيلية وإدارة سجن رامون، تمارس حظراً على دخول الصحف العربية والكتب الدينية للشيخ رائد صلاح، بحسب المؤسسة الحقوقية.