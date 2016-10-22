أطلق متعامل الهاتف النقال" اوريدو" باك جديد خاص بتقنية الجيل الرابع، يسمح للزبائن الاستفادة من هاتف ذكي من اختيارهم ومن أرصدة جزافية للمكالمات والبيانات جد تفضيلية.
يتكون العرض الجديد حسب بيان المتعامل لموقع "الشروق أونلاين"، من هاتف ذكي "لونوفو" مكيّف مع استخدام تقنية الجيل الرابع و رصيدا مجانيا بـ16000دج صالحا للمكالمات والرسائل النصية القصيرة نحو جميع الشبكات الوطنية ونحو الخارج، والإستفادة أيضا من رصيدا إضافيا للإنترنت صالحا لمدة شهرين.
يُمكن للزبون اختيار هاتفه الذكي من بين تشكيلة واسعة من هواتف علامة " لونوفو"، منها الهاتف الذكي "لونوفو "A2010 والهاتف الذكي" لونوفو P1m" المُقترحين من قبل "أوريدو" ابتداء من 11950دج.
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منير ركاب
أطلق متعامل الهاتف النقال" اوريدو" باك جديد خاص بتقنية الجيل الرابع، يسمح للزبائن الاستفادة من هاتف ذكي من اختيارهم ومن أرصدة جزافية للمكالمات والبيانات جد تفضيلية.
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يتكون العرض الجديد حسب بيان المتعامل لموقع "الشروق أونلاين"، من هاتف ذكي "لونوفو" مكيّف مع استخدام تقنية الجيل الرابع و رصيدا مجانيا بـ16000دج صالحا للمكالمات والرسائل النصية القصيرة نحو جميع الشبكات الوطنية ونحو الخارج، والإستفادة أيضا من رصيدا إضافيا للإنترنت صالحا لمدة شهرين.
يُمكن للزبون اختيار هاتفه الذكي من بين تشكيلة واسعة من هواتف علامة " لونوفو"، منها الهاتف الذكي "لونوفو "A2010 والهاتف الذكي" لونوفو P1m" المُقترحين من قبل "أوريدو" ابتداء من 11950دج.