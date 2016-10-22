دفع 11950 دج للحصول على الباك الجديد "أوريدو" تهدي زبائنها هاتف "لونوفو"ورصيدا مجانيا بـ 16000دج

أطلق متعامل الهاتف النقال" اوريدو" باك جديد خاص بتقنية الجيل الرابع، يسمح للزبائن الاستفادة من هاتف ذكي من اختيارهم ومن أرصدة جزافية للمكالمات والبيانات جد تفضيلية.

يتكون العرض الجديد حسب بيان المتعامل لموقع "الشروق أونلاين"، من هاتف ذكي "لونوفو" مكيّف مع استخدام تقنية الجيل الرابع و رصيدا مجانيا بـ16000دج صالحا للمكالمات والرسائل النصية القصيرة نحو جميع الشبكات الوطنية ونحو الخارج، والإستفادة أيضا من رصيدا إضافيا للإنترنت صالحا لمدة شهرين.

يُمكن للزبون اختيار هاتفه الذكي من بين تشكيلة واسعة من هواتف علامة " لونوفو"، منها الهاتف الذكي "لونوفو "A2010 والهاتف الذكي" لونوفو P1m" المُقترحين من قبل "أوريدو" ابتداء من 11950دج.