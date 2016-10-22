ذكرت وكالة تسنيم للأنباء القريبة من الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أن إيران طورت "طائرة انتحارية من دون طيار" يبلغ مداها ألف كيلومتر ويمكن استخدامها في مهمات المراقبة والهجمات البرية والبحرية.
وبحسب الوكالة التي نشرت صوراً لهذه الطائرة على الأرض، فإنها قادرة على نقل شحنات متفجرة، لكن لا يمكن تجهيزها بصواريخ وهي مزودة كاميرات متطورة وقادرة على التحليق ليلاً لإصابة الأهداف على الأرض وفي البحر.
والطائرة قادرة على التحليق بسرعة 250 كلم في الساعة وعلى ارتفاع 900 متر وفقط 50 سنتم فوق سطح البحر ما يتيح لها استهداف سفينة حربية.
ومطلع أكتوبر عرض الحرس الثوري طائرة هجومية من دون طيار تحمل اسم "صاعقة" طورت وفق نموذج طائرة أمريكية من دون طيار اعترضتها طهران في ديسمبر 2011 ونشرت صوراً لها.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1فتى جزائري يريد رئاسة فرنسا!
2برلمانيون فرنسيون يطالبون بتجنيس الجزائريين المولودين قبل 1 جويلية 1963
3الجزائر ترفض المشاركة في قوة عربية لحفظ السلام باليمن
4روسيا تكشف عن صور إطلاق ملك الصواريخ العابرة للقارات
5هكذا قسّم بوتين وأردوغان سوريا
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
كَعْبتُنا باريس... عدا في مجال العلم!!
حبيب راشدين
جبهة التحرير باقية وتتبدل
صالح عوض
محكمة عنصرية
جمال لعلامي
طمّاعون رحّل بالشكارة!
حسين لقرع
خطة لتفجير الجزائر؟!
سليم قلالة
سياسة الوجوه الطَلْقة خير
جمال لعلامي
"معاندة" قاتلة!
صالح عوض
دحلان - عباس.. مع حفظ الألقاب
عثمان سعدي
الشيخ عبد المجيد حيرش علّمني فكان المعلم الكفء
محمد الهادي الحسني
أين هي الدولة؟
الفيديو
عراك في البرلمان الفنزويلي!
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
صيني يشن هجوما عنيفا على سيدة في مصعد!
غبار المعارك يعلو سماء حلب من جديد
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
ّأيّ مستقبل للأفلان بعد رحيل سعداني!
هذا ما فعله مدير روضة رأى معلمة تؤذي الأطفال؟!
إيران طورت طائرة انتحارية من دون طيار
وكالات - الشروق أونلاين
ذكرت وكالة تسنيم للأنباء القريبة من الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أن إيران طورت "طائرة انتحارية من دون طيار" يبلغ مداها ألف كيلومتر ويمكن استخدامها في مهمات المراقبة والهجمات البرية والبحرية.
تغطيات ذات صلة
تركيا تتعهد بمواصلة هجماتها في سوريا
إيران طورت طائرة انتحارية من دون طيار
مقتل 22 مدنياً بينهم أطفال في غارات شمال غرب سوريا
إصابة جندي إسرائيلي بالرصاص على الحدود اللبنانية
اليونسكو تعتمد مشروع قرار البلدة القديمة في القدس
وبحسب الوكالة التي نشرت صوراً لهذه الطائرة على الأرض، فإنها قادرة على نقل شحنات متفجرة، لكن لا يمكن تجهيزها بصواريخ وهي مزودة كاميرات متطورة وقادرة على التحليق ليلاً لإصابة الأهداف على الأرض وفي البحر.
والطائرة قادرة على التحليق بسرعة 250 كلم في الساعة وعلى ارتفاع 900 متر وفقط 50 سنتم فوق سطح البحر ما يتيح لها استهداف سفينة حربية.
ومطلع أكتوبر عرض الحرس الثوري طائرة هجومية من دون طيار تحمل اسم "صاعقة" طورت وفق نموذج طائرة أمريكية من دون طيار اعترضتها طهران في ديسمبر 2011 ونشرت صوراً لها.