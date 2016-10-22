إيران طورت طائرة انتحارية من دون طيار

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء القريبة من الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أن إيران طورت "طائرة انتحارية من دون طيار" يبلغ مداها ألف كيلومتر ويمكن استخدامها في مهمات المراقبة والهجمات البرية والبحرية.

وبحسب الوكالة التي نشرت صوراً لهذه الطائرة على الأرض، فإنها قادرة على نقل شحنات متفجرة، لكن لا يمكن تجهيزها بصواريخ وهي مزودة كاميرات متطورة وقادرة على التحليق ليلاً لإصابة الأهداف على الأرض وفي البحر.

والطائرة قادرة على التحليق بسرعة 250 كلم في الساعة وعلى ارتفاع 900 متر وفقط 50 سنتم فوق سطح البحر ما يتيح لها استهداف سفينة حربية.

ومطلع أكتوبر عرض الحرس الثوري طائرة هجومية من دون طيار تحمل اسم "صاعقة" طورت وفق نموذج طائرة أمريكية من دون طيار اعترضتها طهران في ديسمبر 2011 ونشرت صوراً لها.