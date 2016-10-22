الطرفان تبادلا الرشق بالحجارة جرحى في مواجهات بين طلبة وأعوان أمن بإقامة جامعية بباتنة

عاشت الإقامة الجامعية فسديس 2 بجامعة باتنة 2، ليلة الثلاثاء، أجواء متوترة بعد ما أقدم طلبة على الاعتداء على عوني حراسة تم نقلهما للمستشفى الجامعي بباتنة لتلقي الإسعافات وغادر أحدهما صباحا، فيما بقي الآخر تحت المراقبة الطبية لإصابته بجروح على مستوى الوجه.

وكان ممثل نقابة العمال الذين نظموا الأربعاء وقفة احتجاجية عند مدخل الإقامة تنديدا بحوادث الاعتداء المتكررة ضد موظفي الإقامات، أكد أن الحادث اندلع بعد ما رفض أعوان الإقامة السماح لطالبة للدخول لعدم استظهارها شارة الإقامة فاتصلت بزملائها الذين قدموا من إقامات الذكور المجاورة، لتندلع ملاسنات كلامية سرعان ما نحت نحو مناوشات أصيب خلالها عاملان بجروح ناجمة عن استعمال هراوات وصفائح خشبية.

وكانت المواجهات تجددت الأربعاء حسب ما أكدته مصادر من الدرك الوطني التي بقيت تراقب الأوضاع عن كثب طبقا للقوانين التي تمنع التدخل في الحرم الجامعي، حيث تبادل الطرفان مقذوفات وحجارة وتسبب ذلك في إصابة عدد من العمال بإصابات بينهم واحد نقل إلى عيادة بلدية فسديس لخياطة جرح على مستوى الإصبع جراء تلقيه ضربة بآلة حادة، فيما اصيب آخر بمقذوف سبب له خدوشا في الوجه. وإزاء الأوضاع المتوترة، لوح العمال بشن حركة احتجاجية شاملة خلال الأيام القادمة، في وقت علم أن عددا من المصابين بادروا اجراءات استخراج الشهادات الطبية للشروع في متابعات قضائية ضد بعض المعتدين.

من جهتهم اتهم الطلبة عددا من العمال بإهانتهم ومعاملتهم بقسوة ودونما احترام لوضعيتهم الجامعية ما يكون مدعاة لوقوع الملاسنات والاشتباكات والمشادة، وفي غمرة الأجواء المتوترة على مستوى القطب الجامعي فسديس، أصيب طالب جامعي بحالة اغماء، بينما كان فارا من حالة الفوضى العارمة اثر تدافع مجموعات من الطلبة لفتح الأبواب المغلقة. وتشهد بعض الإقامات الجامعية الواقعة بفسديس سلسلة من الأحداث العنفية بين الطلبة والعمال ما يتطلب اتخاذ التدابير الردعية ضد المتسببين في عدم الاستقرار بالوسط الجامعي وسيادة منطق الغاب.