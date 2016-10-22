عاشت الإقامة الجامعية فسديس 2 بجامعة باتنة 2، ليلة الثلاثاء، أجواء متوترة بعد ما أقدم طلبة على الاعتداء على عوني حراسة تم نقلهما للمستشفى الجامعي بباتنة لتلقي الإسعافات وغادر أحدهما صباحا، فيما بقي الآخر تحت المراقبة الطبية لإصابته بجروح على مستوى الوجه.
وكان ممثل نقابة العمال الذين نظموا الأربعاء وقفة احتجاجية عند مدخل الإقامة تنديدا بحوادث الاعتداء المتكررة ضد موظفي الإقامات، أكد أن الحادث اندلع بعد ما رفض أعوان الإقامة السماح لطالبة للدخول لعدم استظهارها شارة الإقامة فاتصلت بزملائها الذين قدموا من إقامات الذكور المجاورة، لتندلع ملاسنات كلامية سرعان ما نحت نحو مناوشات أصيب خلالها عاملان بجروح ناجمة عن استعمال هراوات وصفائح خشبية.
وكانت المواجهات تجددت الأربعاء حسب ما أكدته مصادر من الدرك الوطني التي بقيت تراقب الأوضاع عن كثب طبقا للقوانين التي تمنع التدخل في الحرم الجامعي، حيث تبادل الطرفان مقذوفات وحجارة وتسبب ذلك في إصابة عدد من العمال بإصابات بينهم واحد نقل إلى عيادة بلدية فسديس لخياطة جرح على مستوى الإصبع جراء تلقيه ضربة بآلة حادة، فيما اصيب آخر بمقذوف سبب له خدوشا في الوجه. وإزاء الأوضاع المتوترة، لوح العمال بشن حركة احتجاجية شاملة خلال الأيام القادمة، في وقت علم أن عددا من المصابين بادروا اجراءات استخراج الشهادات الطبية للشروع في متابعات قضائية ضد بعض المعتدين.
من جهتهم اتهم الطلبة عددا من العمال بإهانتهم ومعاملتهم بقسوة ودونما احترام لوضعيتهم الجامعية ما يكون مدعاة لوقوع الملاسنات والاشتباكات والمشادة، وفي غمرة الأجواء المتوترة على مستوى القطب الجامعي فسديس، أصيب طالب جامعي بحالة اغماء، بينما كان فارا من حالة الفوضى العارمة اثر تدافع مجموعات من الطلبة لفتح الأبواب المغلقة. وتشهد بعض الإقامات الجامعية الواقعة بفسديس سلسلة من الأحداث العنفية بين الطلبة والعمال ما يتطلب اتخاذ التدابير الردعية ضد المتسببين في عدم الاستقرار بالوسط الجامعي وسيادة منطق الغاب.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
اختر الشخصية السياسية لعام 2015
عمار سعداني
لويزة حنون
عبد الرزاق مقري
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
شارك برأيك
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
هل ينال المحاربون من القراصنة؟
سيطرة الحكومة على الوضع الاقتصادي بين التفاؤل والواقع الصعب
الأكثر تفاعلا
1إنقاذ طفل يتيم من خاطفيه على مستوى حاجز أمني بسكيكدة
2منتخبون يطالبون بجلسة طارئة لوضع حد لجرائم القتل
3غاضبون في بشار يحرقون بيت متهم بقتل أحمد ياسين
4رحلات لندن - الجزائر في نوفمبر محجوزة بسبب "دواء" السكري
5عمال بسونطراك حاسي مسعود ينتفضون ضد إلغاء التقاعد النسبي
Français English
الرأي
أبو بكر خالد سعد الله
كَعْبتُنا باريس... عدا في مجال العلم!!
حبيب راشدين
جبهة التحرير باقية وتتبدل
صالح عوض
محكمة عنصرية
جمال لعلامي
طمّاعون رحّل بالشكارة!
حسين لقرع
خطة لتفجير الجزائر؟!
سليم قلالة
سياسة الوجوه الطَلْقة خير
جمال لعلامي
"معاندة" قاتلة!
صالح عوض
دحلان - عباس.. مع حفظ الألقاب
عثمان سعدي
الشيخ عبد المجيد حيرش علّمني فكان المعلم الكفء
محمد الهادي الحسني
أين هي الدولة؟
الفيديو
المنتخب الوطني ليس بحاجة لمدرب
خلية الشاي.. مبادرة تعكس تكافل المجتمع الصحراوي
عراك في البرلمان الفنزويلي!
لاعبة تنس روسية تقص شعرها أثناء المباراة لتحقق المفاجأة!
بالفيديو.. عبد المجيد بايت.. دركي استشهد لدى محاولته إنقاذ روح من الموت
سفينة نرويجية تنقذ آلاف المهاجرين في البحر المتوسط
الشروق ترافق القوّات العراقية وترصد عمليات في الموصل ضد تنظيم"داعش"
صيني يشن هجوما عنيفا على سيدة في مصعد!
غبار المعارك يعلو سماء حلب من جديد
تابعوا طريق المهاجرين المحفوف بالموت إلى أوروبا
الطرفان تبادلا الرشق بالحجارة
جرحى في مواجهات بين طلبة وأعوان أمن بإقامة جامعية بباتنة
طاهر حليسي
مراسل صحافي ومدير مكتب الشروق بولاية باتنة
عاشت الإقامة الجامعية فسديس 2 بجامعة باتنة 2، ليلة الثلاثاء، أجواء متوترة بعد ما أقدم طلبة على الاعتداء على عوني حراسة تم نقلهما للمستشفى الجامعي بباتنة لتلقي الإسعافات وغادر أحدهما صباحا، فيما بقي الآخر تحت المراقبة الطبية لإصابته بجروح على مستوى الوجه.
تغطيات ذات صلة
احتجاجات عارمة بالجملة تهز مقر ولاية الجزائر
رحلات لندن - الجزائر في نوفمبر محجوزة بسبب "دواء" السكري
جرحى في مواجهات بين طلبة وأعوان أمن بإقامة جامعية بباتنة
تسمم 70 طالبا في إقامتين جامعيتين ببشار بسبب اختلاط مياه الشرب بالقذارة
إنقاذ طفل يتيم من خاطفيه على مستوى حاجز أمني بسكيكدة
وكان ممثل نقابة العمال الذين نظموا الأربعاء وقفة احتجاجية عند مدخل الإقامة تنديدا بحوادث الاعتداء المتكررة ضد موظفي الإقامات، أكد أن الحادث اندلع بعد ما رفض أعوان الإقامة السماح لطالبة للدخول لعدم استظهارها شارة الإقامة فاتصلت بزملائها الذين قدموا من إقامات الذكور المجاورة، لتندلع ملاسنات كلامية سرعان ما نحت نحو مناوشات أصيب خلالها عاملان بجروح ناجمة عن استعمال هراوات وصفائح خشبية.
وكانت المواجهات تجددت الأربعاء حسب ما أكدته مصادر من الدرك الوطني التي بقيت تراقب الأوضاع عن كثب طبقا للقوانين التي تمنع التدخل في الحرم الجامعي، حيث تبادل الطرفان مقذوفات وحجارة وتسبب ذلك في إصابة عدد من العمال بإصابات بينهم واحد نقل إلى عيادة بلدية فسديس لخياطة جرح على مستوى الإصبع جراء تلقيه ضربة بآلة حادة، فيما اصيب آخر بمقذوف سبب له خدوشا في الوجه. وإزاء الأوضاع المتوترة، لوح العمال بشن حركة احتجاجية شاملة خلال الأيام القادمة، في وقت علم أن عددا من المصابين بادروا اجراءات استخراج الشهادات الطبية للشروع في متابعات قضائية ضد بعض المعتدين.
من جهتهم اتهم الطلبة عددا من العمال بإهانتهم ومعاملتهم بقسوة ودونما احترام لوضعيتهم الجامعية ما يكون مدعاة لوقوع الملاسنات والاشتباكات والمشادة، وفي غمرة الأجواء المتوترة على مستوى القطب الجامعي فسديس، أصيب طالب جامعي بحالة اغماء، بينما كان فارا من حالة الفوضى العارمة اثر تدافع مجموعات من الطلبة لفتح الأبواب المغلقة. وتشهد بعض الإقامات الجامعية الواقعة بفسديس سلسلة من الأحداث العنفية بين الطلبة والعمال ما يتطلب اتخاذ التدابير الردعية ضد المتسببين في عدم الاستقرار بالوسط الجامعي وسيادة منطق الغاب.