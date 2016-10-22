ميهوبي يقبل دعوة هيثم الحاج في افتتاح "سيلا21" الجزائر ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018

وجه رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، هيثم الحاج، دعوة رسمية لتكون الجزائر ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018 . وأعلن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي افتتح نشاطات وندوات الطبعة الـ 21 من معرض الجزائر الدولي للكتاب عن قبول الدعوة.

وذلك خلال ندوة نظمت على هامش انطلاق "سيلا21" حول العلاقات الثقافية الجزائرية المصرية، ناب فيها السفير المصري عن وزير الثقافة حلمي النمنم الذي سيلتحق بوفد الدولة الضيفة غدا السبت. وتم تكريم رئيس اتحاد الكتاب العرب السابق محمد السلماوي.

وكان يوم الخميس يوما خاصا بمصر ضيف الشرف، حيث برمجت عديد النشاطات الأدبية والفكرية والسينمائية.

وكانت أولى الندوات حول التحديات التي تواجهها الثقافة المصرية مع نبيل عبد الفتاح. إضافة إلى عرض لفيلم "الناصر صلاح الدين" ليوسف شاهين و"المومياء" لشادي عبد السلام.

وللإشارة، فإن الطبعة 21 ستكون على شرف الكثير من الشخصيات الأدبية والإبداعية "بوعلام بسايح، الشيخ بوعمران، رشيد ايت قاسي، نبيل فارس، عبد الرحمن زكاد، صالح خباشة، حميد ناصر خوجة، مولود مشكور.