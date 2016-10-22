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كان بحوزتهما أسلحة وذخيرة
إرهابيان يسلمان نفسيهما قرب الحدود الليبية
سلم إرهابيان الخميس قادمان من الحدود الليبية -الجزائرية، الأربعاء، نفسيهما للسلطات العسكرية بولاية إيليزي .
وقال بيان لوزارة الدفاع الوطني تلقى موقع "الشروق أون لاين" نسخة منه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود واليقظة الدائمة لقوات الجيش الوطني الشعبي ، سّلم الإرهابيين المدعوين: ف. طاهر و ب. زين العابدين، نفسيهما ،هذا اليوم 27 أكتوبر 2016، للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي إليزي قادمان من الحدود الجنوب-الشرقية ، وبحوزتهما مسدسين اثنين (02) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة".
وأوضح "إن مثل هذه النتائج المحققة ميدانيا تؤكد على عزيمة وإصرار قواتنا المسلحة على القضاء نهائيا على ظاهرة الإرهاب في بلدنا".
AZIZ - ALGER2016/10/27 على 21:141
تحية اكبار وتقدير لعناصر جيشنا المرابط على الحدود .على الشعب الجزائري مساعدة الجيش وكل اسلاك الامن ضد التنظيمات الارهابية