تقارير عن سقوط طائرة مجهولة الهوية قبالة ميانمار

date 2016/10/28 views 380 comments 0
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icon-writer رويترز

أعلنت السلطات في ميانمار، الجمعة، أنها تحقق في تقارير تحدثت عن سقوط طائرة "مجهولة الهوية" في البحر قبالة سواحلها الغربية.

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ونقلت رويترز المسؤول في إدارة الطيران، تين ماونج ني، قوله إن "طائرة مجهولة" سقطت في البحر وسط محاولات لتحديد موقعها.

وقال "الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أؤكده لكم حاليا هو أنها ليست طائرة تابعة لشركات الطيران المحلية.. حتى الآن بحسب تحرياتنا".

وأضاف، في تصريح للوكالة، "لم تبلغ أي شركة من شركاتنا عن أي مشاكل.. لازلنا نحاول التعرف على المزيد عن الطائرة المحطمة".

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