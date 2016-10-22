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خبراء يحذرون من سرعة تآكل مدخرات الجزائر ويدقون ناقوس الخطر:
"دوفيز" الجزائريين سينفد خلال 30 شهرا فقط!
- 30 مليار دولار فقط للاستيراد.. والحل في تسقيف سريع للواردات
دق خبراء الاقتصاد ناقوس الخطر، جراء التآكل السريع لاحتياطي الصرف الذي ربطوه بالارتفاع الملفت لفاتورة الواردات، وتضاؤل حجم الصادرات خارج المحروقات، مؤكدين أن اغتراف 8 ملايير دولار من صندوق الاحتياط في ظرف 90 يوما مؤشر خطير، ودعوا الحكومة إلى تطبيق ما سبق وأن تحدثت عنه، من خلال تسقيف الواردات سنة 2017 عند حدود 30 مليار دولار، مطالبين الشعب في نفس الوقت بتفهم ضرورة إلغاء الكماليات من حساباتهم السنة المقبلة، وإلا ستعجز السلطات عن الحفاظ على 100 مليار دولار بالاحتياطي بحلول سنة 2019، مثلما وسبق أن وعد به الوزير الأول عبد المالك سلال.
ويؤكد في السياق الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الحديث أن احتياطي الصرف في الجزائر، يقابله الكلام عن الواردات التي تعدت كل الحدود والخطوط الحمراء، مشددا على أن مبلغ 121.8 مليار دولار، ليس بالثروة الضخمة التي يتخيلها الجزائريون، خاصة مقارنة مع احتياطات بعض البلدان والتي باتت تعادل اليوم مئات مليارات الدولارات، مشددا على أن الحل الوحيد للمرحلة المقبلة هو رفع نسبة الصادرات خارج المحروقات والتضييق بشكل أكبر على الواردات والكماليات، وإلا فسينفد الاحتياطي خلال 30 شهرا كأقصى حد.
وتساءل المتحدث عن سر بقاء أعلى سقف للصادرات خارج المحروقات ملياري دولار، منذ سنوات رغم سياسة التطبيل الواسعة التي تنتهجها الحكومة، قائلا: "آن الأوان لقمع الواردات غير الضرورية"، ويجب الإبقاء حسبه فقط على الأساسيات من غذاء ودواء ومواد أولية للصناعة، لإنقاذ الميزان التجاري، الذي بات مهددا بالانفجار خلال المرحلة المقبلة، معتبرا أنه من غير المنطقي استنزاف 8 ملايير دولار في بضعة أسابيع، وأكد أن الحل مرهون بتشجيع المنتوج المحلي، ومراجعة سياسة التحفيز، بحكم أنه كلما ينقص التحفيز ينقص الإنتاج، وإعادة النظر في نسبة الإدماج وإلغاء القاعدة 51 ـ 49، وإلزام المنتجين بتصدير ما بين 20 و30 بالمائة من منتوجهم، مضيفا أن بعض رجال الأعمال في الجزائر لا يزالون يتعاملون بمنطق الصبيانية، ولا يتعاملون مع الوضع بمنطقية ووطنية.
من جهته، رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري أكد أن رفع نسبة الصادرات خارج المحروقات مرهون بمدى التسهيلات التي يمكن أن تقدمها الحكومة للمتعاملين الوطنيين، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات البنكية، التي قال إنه لم يتم الإفراج عنها لحد الساعة، وأرجع انخفاض نسبة الصادرات، وهي المضخ الأول للعملة الصعبة إلى تآكل مداخيل البترول وكذا مشتقاته، مشددا على أن المورد الأول للخزينة خارج المحروقات هو الفوسفات والمواد المشتقة من البترول الأمر الذي يجعل الأرقام منفرة في كل مرة.
2016/10/28 على 21:561
ياو الجزائر ارض كريمة لا يجوع اهلها ...
علي - الجزائر2016/10/28 على 21:562
الجزائر تخسر 15 مليار دولار من احتياطي الصرف.
الجزائر تشتري 25 مدرعة من الجيل الجديد ب 15 مليار دولار .
اللي فهم يفهمنا من فضله.
2016/10/28 على 21:573
" مطالبين الشعب في نفس الوقت بتفهم ضرورة إلغاء الكماليات من حساباتهم السنة المقبلة،"
واش من كماليات تقصدون ؟ هل هو الكيوي و الويسكي ؟
ملاحظ2016/10/28 على 22:044
وماذا فعلتم ب 1400 مليار $ من مداخيل النفط في 15 سنة لو تبحثها عند شكيب الذي يجول الزوايا أو في الحسابات فرنسا سويسرا..بناما وخاصة فرنسا التي انتفعت بأموال والآن تضع الحصانة القضائية لهم بعد الحصانة الدولة الفاسدة والمتهورة ولو في عز التقشف وشد الأحزمة لا يمنع أن صرفت الأموال في الشطيح والرديح والانحلال مثل نانسي عجرم وMaitre Gims!!فقط للشعب يدفع الفاتورة وسيسترد القروض و عودة الديون الخارجية يونان أصبحت جنة لهذا قدتم الجزائر إلى الإفلاس..واهدارتم بالجنون كل الأموال العام وأفرغتم الخزائن الدولة.
الوطني2016/10/28 على 22:055
لقد عادت الجزائر إلى سياسات العصور الوسطى التي عمل بها الإقطاعيون من النبلاء إذا ذاقت بهم الأحوال زادوا في الضرائب على الشعب حلول لا يعمل بها إلا عديم الفكر ومن ليس له استراتيجية مستقبلية طويلة المدى .
عوض دعم الاقتصاد بمداخيل خارج المحروقات كإنشاء مؤسسات وطنية تعنى بالزراعة والمنتجات الفلاحية فهاهي صحراؤنا تنتظر من يزعها بموارد مائية جوفية غير محدودة تجعل من الجزائر ان كانت هناك ارادة في مصافي الدول الزراعية في العالم من حيث التصدير والاكتفاء الذاتي و النظام يضيع كل شي ويملأ حسابات بنام وباريس.
فقاقير2016/10/28 على 22:066
و لكن ومنذ مدة الميزانية مبنية على سعر برميل النفط بــ 47 دولار !!! وهو الآن 50 !!!
مازال التبذير
مازال الإختلاس
مازالت السرقات
مثلا فلو يحدث تبذير 1 مليار سنتيم في كل بلدية في إعادة رصيف
عندنا 1470 بلدية معناه = 1470 مليار ! أي 200 مليون دولار
تبذير الخبز = نحن 40 مليون نستهلك 80 مليون خبزة في اليوم أي 40 مليون زائدة أي 15 مليار خبزة في السنة بمبلغ: نصف مليار دولار !!
الأموال التي نساعد بها الشركات المفلسة أو إعادة التأهيل
المشكل في تسييركم الفاشل
لالجيري مال جيري
ملاحظ2016/10/28 على 22:087
نظام افرغ 1400 مليار $ منذ 99 من خزائن ولا يزال يتباهون بتلك الخطابات الجوفاء لشعب الجزائري والذين زرعوا اليأس وقادوا لتخلف ويسنون بقرارات الاستفزازية تقودوننا للتهلكة وهم على رأس السلطة كانوا يتشتروا الذمم بالمال في زمن الرداءة والنفط ب 120$ كنت بفضل هذه السلطة التي تنهب ليلا نهارا وهم فقط المستفيد إلى أن انهار النفط و رجعتم لشعب تبتزونه لأجلكم
لكن عندما تبيع الرجال الأعمال فاسدة البلاد لشيطان فما بقي منكم إلا شر مع اللصوص خانوا الأمانة
قادم الأيام أصعب نسأل الله السلامة لنا ولهذا البلد.
منفى2016/10/28 على 22:098
في الغرب والدول المتحضرة علماء إقتصاد هم من يوجهه ولا يخطط له،ورغم ذلك يعيشون فترات أزمة لا تنحل إلا بنهب المزيد من ثروات الشعوب الضعيفة ،عندنا إنسان أمي لا يفقه حتى في تسيير دكان ورغم ذلك هو من يخطط للإقتصاد وبه يريدون تحقيق نهضة ؛إنسان أقل شئ يقال فيه أنه لو كانت بالكفاءة والديمقراطية لجعلناه راعي معز؛لأنه لا يوجد في عقله أدنى برنامج عمل وأبسط فكرة ؛سياسة عشوائية غبية دمرت أموال ضخمة دبلوماسية بوسات وكل يوم يحكون عن ضياع مئة مليار مسروقة؛سبعين أخرى راحت في إستيراد ألف أعطيت هدايا للأجانب وهكذ
ملاحظ2016/10/28 على 22:129
والجواب يا خبراء الريح الفساد تحكم دولة وصنعت لنا صعاليك اسألو اين راحت 1400مليار$ والله ستجد 80% منها ذهبت في حسابات بنكية للباريس.و20 مليار$تتقاسمها مسعولين ولشعب تقشف وابتزاز .بدون النفط وفساد.رواندا تصنف اليوم كأكبر بلد اقتصادي في إفريقيا،، رواندا عانت من حرب اهلية و تصفيات عرقية راح ضحيتها 800الف ضحية ،، لقد خرجت رواندا من ازمتها بارادة سياسية صادقة و التفاف شعبي كبير و طريق صحيح سلكه رئيس رواندا لتثبيت المصالحة ،،، وتتساءلون اليوم لماذا بقينا في الجزائر نراوح مكاننا دون تقدم و بفساد اكبر..
القمري 2016/10/28 على 22:1510
يمكن تصدير الشخشوخة طازجة او معلبة وغزو العالم بها لمنافسة كوريا الجنوبية في SamSang