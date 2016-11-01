وفاة قائد شرطة دبي

توفي القائد العام لشرطة إمارة دبي، الفريق خميس مطر المزينة، في وقت متأخر من مساء الخميس، إثر أزمة قلبية ألمت به.

ونعى الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع تويتر، المزينة في تغريدة له. وقال المكتب الإعلامي: "‏انتقل إلى رحمة الله تعالى الفريق خميس مطر المزينة، قائد عام شرطة دبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكرت صحيفة البيان الإماراتية (حكومية) في موقعها الإلكتروني، أن وفاة المزينة جاءت "إثر أزمة قلبية".

وتولى المزينة منصب قائد شرطة دبي في 23 نوفمبر 2013 خلفاً للفريق ضاحي خلفان، الذي ظل يشغل المنصب لمدة 33 عاماً.

وقبل أربعة أشهر من وفاته، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء - حاكم دبي - قراراً يقضي بترقيته إلى رتبة (فريق).

وكان المزينة قد التحق للعمل بشرطة دبي قبل 33 عاماً وبالتحديد عام 1983، وتدرج في المناصب الشرطية حتى تم تعيينه في أوت 1997 مديراً لإدارة التحريات والمباحث والجنائية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ثم مديراً للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية عام 2004.

وفي عام 2008 أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمراً يقضي بتعيينه نائباً للقائد العام لشرطة دبي، ثم أصدر آل مكتوم في نوفمبر 2013 مرسوماً يقضي بتعيينه قائداً عاماً لشرطة دبي.

وشرطة دبي هي الشرطة التابعة لإمارة دبي، يرأسها حاكم الإمارة، ويكون قائدها عضو في المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقد أصبحت من أكثر الأجهزة تطوراً ومعاصرة لمتطلبات التطور السريع الذي تشهده إمارة دبي.