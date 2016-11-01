المقال الذي أعاد مجموعة من الكتَّاب والمثقفين الجزائريين نشرَه منذ أيام بصحيفة "لوموند" الفرنسية واتهمت فيه اللغة العربية بـ"أسْلَفَة" المدرسة و"إغراقها في الرداءة"، يحتاج إلى العديد من الوقفات.
أولا: هل شعرت هذه المجموعة بأن رسالتها المشفَّرة إلى فرنسا لم تصل حينما نشرت مقالها منذ أيَّام في إحدى الصحف الجزائرية الناطقة بالفرنسية ففضلت إعادة نشره في "لوموند" حتى تصل الرسالة جيِّدا إلى فرنسا؟ أليس هذا استقواءً بفرنسا لتحقيق أهدافها الخفيّة؟ الواضح أن هذه المجموعة تخاطب فرنسا برسالتها لتساعدها على تحقيق أغراضٍ في نفوسها، ولو كانت تريد مخاطبة الجزائريين وحدهم لاكتفت بالصُّحف الجزائرية.
ثانيا: اتهام اللغة العربية بأنها مسؤولة عن إغراق المدرسة الجزائرية في "الرداءة" ينطوي على تجنٍّ فاضح ينطلق من قناعات ذاتيةٍ موغِلة في معاداة العربية والحقد على المكانة التي بلغتها في المدرسة، والواضح أن الهدف من الاتِّهام هو نجدة بن غبريط رمعون، وتحميل أنصار العربية مسؤولية "كبح" الوزيرة لـ"إصلاحاتها"، وخاصّة في شقها المتعلق بالتدريس باللهجات العامِّية، وكذا فرْنَسة المواد العلمية للتعليم الثانوي باسم "إصلاح البكالوريا"، بعد عاصفة الانتقادات القويّة الموجّهة لها.
تُرى هل أوصلت الفرنسية المدرسة الجزائرية إلى العالمية في الستينيات والسبعينيات، ثم عادت بها العربية إلى الحضيض منذ تعريبها الشامل في الثمانينيات؟ الواقع يقول إن عشراتِ الآلاف من الإطارات عاليةِ التأهيل تخرّجت في المدرسة الجزائرية؛ الإطاراتُ المفرنسة أثبتت كفاءتها بالجزائر وفرنسا، والمعرّبة أثبتت كفاءتها بالوطن والخليج، فلماذا تلمِّح هذه المجموعة إلى علوّ كعب الفرنسية وتتهم العربية بكل الكوارث الحاصلة في التعليم، وهي منها براء؟
ثالثا: اتهام العربية بـ"ارتداء لباس سلفي في السنوات الأخيرة بالمدرسة"؛ يذكّرنا باتهام المدرسة بتفريخ الإرهاب في التسعينيات، والهدف في الحالتين هو تجريم العربية وضرب مكانتها في المدرسة باسم "الإصلاحات التربوية" المزعومة.
رابعا: الزعم بأن العربية الفصيحة "فقيرة وجافة ولا يتحدّث بها الجزائريون ولا يتعلَّمونها جيدا؟!" يحيلنا مباشرة إلى الحملة الضارية التي شنَّتها بن غبريط رمعون ومساعدوها في أواخر جويلية 2015، والتي ادّعوا فيها بدورهم أن العربية لغة معقدة مستعصية على الفهم، ويجب إحلال اللهجات العامِّية محلّها حتى يتطور التعليم، على حدّ زعمهم، والحمد لله أن الوزير الأول عبد المالك سلال تدخّل وقرّر الإبقاء على العربية الفصيحة لغة للتعليم، فهل يريد هؤلاء المثقفون الضغط على السلطة -عبر الاستقواء بفرنسا- لدفعها إلى تجسيد "اقتراحيْ" بن غبريط حول اللهجات العامية وفرْنَسة التعليم الثانوي؟
الواضح تماما أن هذه المجموعة المثقفة تريد تأليب السلطة على اللغة العربية من خلال اتهامها بالانتشار المزعوم لـ"السلفية في المدرسة؟" قصد دفعها إلى التدخُّل و"قبر هذه الثقافة اللغوية التي غُرست في أذهان الجزائريين؟!" ومن ثمّ تقديم العامِّيات والفرنسية بديلا جاهزا لها. هي محاولةٌ جديدة محكوم عليها بالفشل الحتمي كما فشلت جميعُ محاولات الاستعمار الفرنسي لقتل العربية طيلة قرن وثلث قرن، وكذا محاولات الأقلية الفرنكفيلية طيلة 54 سنة من الاستقلال.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل تعتقد أن التعديل الدستوري سيؤسس للدولة المدنية؟
أتوقع
لا أتوقع
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
شارك برأيك
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
فضائح بكالوريا 2016: من المتسبب وما الحلّ؟
الأكثر تفاعلا
1أوقفوا "الإنحراف" الكروي في الجزائر
2بشير حمادي.. رحمك الله
3إرهاب الطرقات.. هل آن له أن ينتهي؟
4الاستقلال المنقوص لماذا؟ وكيف؟ ( 2/2)
5العربية ونشر السلفية في المدرسة!
Français English
الرأي
حسين لقرع
العربية ونشر السلفية في المدرسة!
التهامي مجوري
الاستقلال المنقوص لماذا؟ وكيف؟ ( 2/2)
سليم قلالة
بشير حمادي.. رحمك الله
عبد الناصر
التقشف الحقيقي
ياسين معلومي
أوقفوا "الإنحراف" الكروي في الجزائر
سلطان بركاني
إرهاب الطرقات.. هل آن له أن ينتهي؟
عمار يزلي
مالٌ حلال
جمال لعلامي
عودة البومباردي!
أبو بكر خالد سعد الله
الضعف في الرياضيات وفي اللغات: من المسؤول؟
رشيد ولد بوسيافة
نواب عن الشّعب أم الحكومة !؟
الفيديو
مؤلفة هاري بوتر تتجاوب مع فتاة حلب "بانا العابد"
50 ناقة و200 جواد مهر ابنة ترامب من "عريسها الأردني"!
أوباما يقلد 21 شخصاً وسام الحرية أرفع الأوسمة الأمريكية.. من هم؟
سيدة تجر شرطيا في الشارع لمئات الكيلومترات!
نمر يهاجم فتاة بالسعودية ويصيبها بالذعر الشديد
فيون وجوبيه ينجحان بالترشح للدورة الثانية وساركوزي يعتزل السياسة
امرأة تجرّ زوجها في المستشفى لعدم توفر كرسي متحرك!
شركة سوناطراك "تنهي" مهام عمر غريب من على رأس المولودية
استقبال رسمي وشعبي للفائزة بلقب أحسن مرتلة للقران الكريم بدبي
اعتراض في مجلس النواب العراقي حول إقرار "قانون الحشد الشعبي"
العربية ونشر السلفية في المدرسة!
حسين لقرع
المقال الذي أعاد مجموعة من الكتَّاب والمثقفين الجزائريين نشرَه منذ أيام بصحيفة "لوموند" الفرنسية واتهمت فيه اللغة العربية بـ"أسْلَفَة" المدرسة و"إغراقها في الرداءة"، يحتاج إلى العديد من الوقفات.
مقالات سابقة للكاتب
مائة ألف مرتزق يخرّب الجزائر!
التقاعُد وتقلّص أعمار الجزائريين
انفصال كاليفورنيا وتفكّك أمريكا!
ليس لكم إلا الخزي والعار
مِن دحر المغول إلى الانتصار على فرنسا
أولا: هل شعرت هذه المجموعة بأن رسالتها المشفَّرة إلى فرنسا لم تصل حينما نشرت مقالها منذ أيَّام في إحدى الصحف الجزائرية الناطقة بالفرنسية ففضلت إعادة نشره في "لوموند" حتى تصل الرسالة جيِّدا إلى فرنسا؟ أليس هذا استقواءً بفرنسا لتحقيق أهدافها الخفيّة؟ الواضح أن هذه المجموعة تخاطب فرنسا برسالتها لتساعدها على تحقيق أغراضٍ في نفوسها، ولو كانت تريد مخاطبة الجزائريين وحدهم لاكتفت بالصُّحف الجزائرية.
ثانيا: اتهام اللغة العربية بأنها مسؤولة عن إغراق المدرسة الجزائرية في "الرداءة" ينطوي على تجنٍّ فاضح ينطلق من قناعات ذاتيةٍ موغِلة في معاداة العربية والحقد على المكانة التي بلغتها في المدرسة، والواضح أن الهدف من الاتِّهام هو نجدة بن غبريط رمعون، وتحميل أنصار العربية مسؤولية "كبح" الوزيرة لـ"إصلاحاتها"، وخاصّة في شقها المتعلق بالتدريس باللهجات العامِّية، وكذا فرْنَسة المواد العلمية للتعليم الثانوي باسم "إصلاح البكالوريا"، بعد عاصفة الانتقادات القويّة الموجّهة لها.
تُرى هل أوصلت الفرنسية المدرسة الجزائرية إلى العالمية في الستينيات والسبعينيات، ثم عادت بها العربية إلى الحضيض منذ تعريبها الشامل في الثمانينيات؟ الواقع يقول إن عشراتِ الآلاف من الإطارات عاليةِ التأهيل تخرّجت في المدرسة الجزائرية؛ الإطاراتُ المفرنسة أثبتت كفاءتها بالجزائر وفرنسا، والمعرّبة أثبتت كفاءتها بالوطن والخليج، فلماذا تلمِّح هذه المجموعة إلى علوّ كعب الفرنسية وتتهم العربية بكل الكوارث الحاصلة في التعليم، وهي منها براء؟
ثالثا: اتهام العربية بـ"ارتداء لباس سلفي في السنوات الأخيرة بالمدرسة"؛ يذكّرنا باتهام المدرسة بتفريخ الإرهاب في التسعينيات، والهدف في الحالتين هو تجريم العربية وضرب مكانتها في المدرسة باسم "الإصلاحات التربوية" المزعومة.
رابعا: الزعم بأن العربية الفصيحة "فقيرة وجافة ولا يتحدّث بها الجزائريون ولا يتعلَّمونها جيدا؟!" يحيلنا مباشرة إلى الحملة الضارية التي شنَّتها بن غبريط رمعون ومساعدوها في أواخر جويلية 2015، والتي ادّعوا فيها بدورهم أن العربية لغة معقدة مستعصية على الفهم، ويجب إحلال اللهجات العامِّية محلّها حتى يتطور التعليم، على حدّ زعمهم، والحمد لله أن الوزير الأول عبد المالك سلال تدخّل وقرّر الإبقاء على العربية الفصيحة لغة للتعليم، فهل يريد هؤلاء المثقفون الضغط على السلطة -عبر الاستقواء بفرنسا- لدفعها إلى تجسيد "اقتراحيْ" بن غبريط حول اللهجات العامية وفرْنَسة التعليم الثانوي؟
الواضح تماما أن هذه المجموعة المثقفة تريد تأليب السلطة على اللغة العربية من خلال اتهامها بالانتشار المزعوم لـ"السلفية في المدرسة؟" قصد دفعها إلى التدخُّل و"قبر هذه الثقافة اللغوية التي غُرست في أذهان الجزائريين؟!" ومن ثمّ تقديم العامِّيات والفرنسية بديلا جاهزا لها. هي محاولةٌ جديدة محكوم عليها بالفشل الحتمي كما فشلت جميعُ محاولات الاستعمار الفرنسي لقتل العربية طيلة قرن وثلث قرن، وكذا محاولات الأقلية الفرنكفيلية طيلة 54 سنة من الاستقلال.