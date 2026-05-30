Saisie de près de 2,7 tonnes de cannabis en provenance du Maroc

Le parquet de Lille avait ouvert une enquête il y a deux mois, sur un trafic international de stupéfiants entre le nord de la France et le Maroc, plaque tournante du trafic de drogue et premier producteur de cannabis au monde.

L’enquête portait sur l’importation, par voie maritime puis terrestre, de cannabis depuis le Maroc. Menée simultanément sur quatre sites du territoire français, l’opération qui en a découlé a permis de saisir près de 2,7 tonnes de produits stupéfiants, essentiellement de la résine de cannabis, transportés à bord d’un véhicule, à son arrivée sur le port de Sète, a précisé le parquet.

“Cette opération judiciaire permettait la saisie de 2.692 kg de produits stupéfiants, essentiellement de la résine de cannabis, transportés à bord d’un véhicule, à son arrivée sur le port de Sète. Une partie de ces produits stupéfiants étaient destinés à l’agglomération lilloise”, a expliqué le procureur de la République de Lille, dans le communiqué.

Ce sont les gendarmes de Lille, assistés par ceux de l’Hérault, qui ont réalisé ce coup de filet, à l’arrivée d’un car ferry en provenance du Maroc, dimanche, au port de Sète. La drogue, d’une valeur estimée à plus de 20 millions d’euros à la revente, était dissimulée dans une camionnette.

Deux personnes ont été interpellées dans le cadre de cette saisie de drogue, selon le parquet lillois, “le conducteur du véhicule, ainsi qu’un individu susceptible de se présenter comme un logisticien”. Au domicile de ce dernier, situé en Ile-de-France, étaient notamment saisis la somme de 34.000 euros en numéraire et un véhicule.

Ces deux personnes ont été mises en examen jeudi, notamment pour association de malfaiteurs et importation de stupéfiants en bande organisée.

Le conducteur du véhicule a été placé en détention provisoire, la seconde personne a été incarcérée à titre provisoire, en attendant d’être présentée devant la justice.