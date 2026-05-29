Aïd El-Adha : Large adhésion des commerçants au programme de permanence durant le deuxième jour de l’Aïd

Les services du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national ont enregistré l’adhésion de 53.698 commerçants au programme de permanence durant le deuxième jour de l’Aïd El-Adha, dans le cadre de la garantie de la continuité de l’approvisionnement du marché en produits de base et en services essentiels aux citoyens à travers les différentes wilayas du pays, indique jeudi un communiqué du ministère.

Dans son bilan relatif au suivi de la mise en œuvre du programme de permanence, le ministère a fait état du non-respect des réquisitions de permanence par 13 opérateurs économiques sur les 53.711 commerçants mobilisés.

Ces infractions ont été enregistrées dans plusieurs wilayas, notamment Batna (3 cas concernant 2 commerces d’alimentation générale et un point de restauration rapide), Blida (3 cas concernant 2 boulangeries et un commerce d’alimentation générale), ainsi que des cas isolés à Mascara (une boulangerie), Tiaret (une boulangerie), El Oued (une boulangerie), Annaba (2 boulangeries) et El Tarf (2 boulangeries).

Dans le même contexte, le ministère a reçu, via l’application électronique “Morafikcom”, 15 signalements émanant de citoyens à travers différentes wilayas, dont M’Sila, Tissemsilt, Sidi Bel Abbès, Alger, Sétif, Skikda, Constantine, Bouira, Béni Abbès, Jijel, Boumerdès, Oran et Chlef.

Ces signalements se répartissent entre 7 plaintes liées au non-respect du programme de permanence, 6 relatives à l’absence d’affichage des prix, et 2 autres portant sur l’hygiène des commerces et des produits, ce qui a conduit les services de contrôle à engager des opérations de vérification sur le terrain et à prendre les procédures légales en vigueur à l’encontre des contrevenants.

Par ailleurs, les données de l’application “Morafikcom” ont fait ressortir l’enregistrement de 26.826 utilisateurs durant le deuxième jour de l’Aïd, reflétant l’intérêt croissant pour les outils numériques permettant de signaler les dépassements et de consulter la liste des commerçants de permanence, de même que les services disponibles durant cette période, précise la même sourceLe ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, a souligné la poursuite des opérations de contrôle sur le terrain à travers les différentes wilayas du pays, parallèlement au renforcement de l’utilisation des canaux numériques et du rapprochement du service du citoyen, de manière à garantir la continuité de l’approvisionnement et la protection du consommateur durant les célébrations et les fêtes religieuses.

APS