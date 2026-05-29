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Agression sioniste contre le Liban: 3.324 martyrs depuis début mars

Echoroukonline
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Agression sioniste contre le Liban: 3.324 martyrs depuis début mars

Le bilan de l’agression sioniste contre le Liban s’élève à 3.324 martyrs et 10027 blessés depuis le 2 mars, a annoncé mercredi soir le ministère libanais de la Santé.

Dans un communiqué cité par l’agence de presse libanaise ANI, le Centre des opérations d’urgence du ministère libanais de la Santé publique a précisé que le bilan cumulé de l’agression sioniste s’élève à 3.324 martyrs et 10027 blessés.

L’entité sioniste poursuit ses attaques contre le Liban, en violation de la trêve entrée en vigueur le 17 avril dernier.

APS

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