بوتفليقة يعلن حدادا لثمانية أيام على روح فيدال كاسترو

أقر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، السبت، حدادا لثمانية أيام على روح الزعيم الكوبي فيدال كاسترو.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية "أقر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحداد لمدة ثمانية أيام عبر كامل التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأحد عقب وفاة الرئيس السابق لكوبا فيدال كاسترو القائد التاريخي للثورة الكوبية".