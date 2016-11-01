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بوتفليقة يعلن حدادا لثمانية أيام على روح فيدال كاسترو
أقر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، السبت، حدادا لثمانية أيام على روح الزعيم الكوبي فيدال كاسترو.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية "أقر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحداد لمدة ثمانية أيام عبر كامل التراب الوطني ابتداء من يوم غد الأحد عقب وفاة الرئيس السابق لكوبا فيدال كاسترو القائد التاريخي للثورة الكوبية".
Jamal - المغرب2016/11/26 على 18:521
كان عليكم اخد فتوى شمس الدين قبل الحداد في حق كافر اوصى بحرقه عند مماته الله ينعل لي ما يحشم وقريبا سوف يلحق به بوتفليقة وﻻ تضنون ان المغاربة سوف يعلنون الحداد بل بجهنم فيها خالد ان شاء الله