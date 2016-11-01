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محمد السادس: أنا أمير المؤمنين بكل الديانات
وصف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، نفسه بأنه "أمير المؤمنين بجميع الديانات"، معتبرا أن زيارته (المستمرة) إلى عدد من الدول الإفريقية "لا تروق للبعض"، وذلك في أول حديث صحفي له منذ عام 2005.
وخصّ عاهل المغرب، وسائل الإعلام المحلية في "مدغشقر"، اليوم السبت، بحديث صحفي، على هامش زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة "أنتاناناريفو"، ومدتها غير معلومة.
وقال محمد السادس، "أعلم أن الحضور المغربي في القارة السمراء، وبشكل خاص الجولة التي أقوم بها حاليا، لا تروق للبعض، ولكن الكل يعترف بأننا لم ننتظر الإعلان عن عودة الرباط إلى الاتحاد الإفريقي من أجل العمل والاستثمار في القارة".
وأضاف أن "الزيارات التي يقوم بها مؤخراً إلى عدد من الدول الإفريقية والمشاريع التي يطلقها بهذه البلدان، لا تتعلق البتة بإعطاء دروس، بل بتقاسم تجاربنا".
وأوضح "نحرص على أن نعطي ونتقاسم، بدون أي تعال أو غطرسة، ولا حس استعماري".
وأفاد العاهل المغربي أن "جميع الدول، سواء تعلق الأمر بالأصدقاء القدامى أو الأصدقاء الجدد، لاسيما في شرق إفريقيا، أجمعوا على دعم إعادة اندماج المغرب في الاتحاد الإفريقي".
كما عبّر عن تطلع بلاده لـ"إقامة نموذج للتعاون جنوب - جنوب قوي ومتضامن بين عدد من بلدان القارة الإفريقية"، وقال إن "الرهانات التي يتعين علينا كسبها في إفريقيا هي رهانات كبرى".
ونفي ما وصفه بـ"الشائعات" التي تفيد بأن المشاريع التي أطلقها في مدغشقر "لن تعود بالنفع سوى على الطائفة المسلمة"، وقال إنها "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا على أن "هذه المشاريع موجهة، بطبيعة الحال، لجميع الساكنة".
وقال محمد السادس إن "ملك المغرب هو أمير المؤمنين؛ المؤمنين بجميع الديانات، والمغرب لا يقوم البتة بحملة دعوية ولا يسعى قطعا إلى فرض الإسلام"، مشدّدا على أنه "الإسلام في الدولة المغربية معتدل وسمح".
ويقوم عاهل المغرب بزيارة رسمية لجمهورية مدغشقر، التقى خلالها رئيس الجمهورية هيري راجاوناريمامبيانينا، الاثنين الماضي، وترأسا بالقصر الرئاسي في العاصمة أنتاناناريفو، حفل توقيع على 22 اتفاقية للتعاون الثنائي.
- الجزائر2016/11/26 على 18:551
هههههههههههها على العكس انت امير المدمنين
Sniper Dz2016/11/26 على 19:032
خخخخخخخ أمير المؤمنين هههههههههههه منيش عارف كيف تفكرت قصة ظهور الملك محمد الخامس فوق سطح القمر ههههههه
2016/11/26 على 19:043
معدور كان مزطول امير المزطولين
SoloDZ - بالصدفة تابعت خطاب له ولم اشاهد سوى شخص مريض بشدة 2016/11/26 على 19:064
بداية خطابه ياخذ نفس عميق لدرجة انك تسمع صفير وصدره يصعد في السماء وشفايفه تعوج وينظر للاعلى والجانب في نفس الوقت وكأن شيء ما على العرش الذي يجلس عليه ويرتعش بهستيرية غريبة وهو يمسك بالكلام الذي كتبته له مستشارته ثم يبدأ في تكراره الممل بطريقة غير مفهومة وعيناه يلعبان وتستمر شفايفه في الاعوجاج والبصاق يتناثر من فمه من حين لآخر ويستمر بالتنفس بصعوبة بالغة وصدره يكاد يخرج منه ويكحكح بخف ت وفي لحظات يفقد السيطرة على نفسه بالكامل لدرجة لفت انتباه شقيقه الذي يرمي نظرة عليه وكانك امام مجنون بدرجة خطير