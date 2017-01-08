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كاريكاتير العدد 5334

بريشة: باقي بوخالفة
date 2017/01/09 | views 302 comments 1
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    SoloDZ2017/01/09 على 21:00
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    هذه الملايير التي سيبذرونها في شراء مباريات اتفه منافسة في الكوكب (كاس افريقيا) من الافضل تركها في الخزينة او ان تستثمر في انشاء قنوات جديدة قناة رياضية مثلا حتى لا نخرج عن الموضوع اما المشاهد الجزائري فيمكنه متابعة مباريات بلاده وبقية مباريات المنافسة على قنوات المانيا الشقيقة او على مواقع النت الرياضية خاصة والجزائر اليوم في حالة تقشف سوف لن يتضرر بريستيج البلاد امام الكحالش والعالم وبالخصوص امام الاصدقاء والحلفاء الذين سيتفهمون الوضع المالي الجزائري الخاص وتخلي الجزائر عن اقتناء بث المباريات!

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