كاريكاتير العدد 5334

العدد: 5332
2017/01/08
العدد: 5331
2017/01/07
العدد: 5330
2017/01/06
العدد: 5329
2017/01/05
العدد: 5328
2017/01/04
العدد: 5327
2017/01/03
العدد: 5326
2017/01/02
أدخل تاريخ العدد:
هذه الملايير التي سيبذرونها في شراء مباريات اتفه منافسة في الكوكب (كاس افريقيا) من الافضل تركها في الخزينة او ان تستثمر في انشاء قنوات جديدة قناة رياضية مثلا حتى لا نخرج عن الموضوع اما المشاهد الجزائري فيمكنه متابعة مباريات بلاده وبقية مباريات المنافسة على قنوات المانيا الشقيقة او على مواقع النت الرياضية خاصة والجزائر اليوم في حالة تقشف سوف لن يتضرر بريستيج البلاد امام الكحالش والعالم وبالخصوص امام الاصدقاء والحلفاء الذين سيتفهمون الوضع المالي الجزائري الخاص وتخلي الجزائر عن اقتناء بث المباريات!
SoloDZ2017/01/09 على 21:001
هذه الملايير التي سيبذرونها في شراء مباريات اتفه منافسة في الكوكب (كاس افريقيا) من الافضل تركها في الخزينة او ان تستثمر في انشاء قنوات جديدة قناة رياضية مثلا حتى لا نخرج عن الموضوع اما المشاهد الجزائري فيمكنه متابعة مباريات بلاده وبقية مباريات المنافسة على قنوات المانيا الشقيقة او على مواقع النت الرياضية خاصة والجزائر اليوم في حالة تقشف سوف لن يتضرر بريستيج البلاد امام الكحالش والعالم وبالخصوص امام الاصدقاء والحلفاء الذين سيتفهمون الوضع المالي الجزائري الخاص وتخلي الجزائر عن اقتناء بث المباريات!