قيادي في جماعة دروكدال يؤكد: تنظيم داعش في الجزائر انتهى

أعلن قيادي فيما يسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أن تنظيم داعش في الجزائر انتهى، ولا وجود له على أرض الواقع.

وأكد المدعو أبو هشام أبو أكرم، وهو عضو مجلس شورى التنظيم الإرهابي، في حوار نشرته مجلة تابعة لجبهة النصرة في سوريا، أنه "يمكن القول اليوم أن تنظيم الدولة في الجزائر انتهى سواء من حيث اسمه أو تركيبته".

ويعود أول ظهور إعلامي لما يسمى فرع تنظيم داعش في الجزائر، إلى صيف 2014 عندما أعلن عن تأسيس "جماعة جند الخلافة"، والتي تبنت بعدها اختطاف واغتيال الرعية الفرنسي هيرفي غوردال في منطقة حدودية بين ولايتي البويرة وتيزي وزو.

وضمت هذه الجماعة، منشقين تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بمنطقة الوسط .

وتلقى التنظيم الجديد ضربات متتالية من قبل قوات الجيش الوطني الشعبي، كانت أولاها مقتل قائده عبد المالك قوري وأحد مرافقيه في كمين ببومرداس، شهر ديسمبر 2014 أي أسابيع قليلة بعد اختطاف الرعية الفرنسي.

كما قضت قوات الجيش على 25 عنصرا منه في عملية وصفت بالنوعية، بعد محاصرتهم بالقرب من منطقة فركيوة بولاية البويرة شهر ماي 2015.

وكان بين قتلى هذه العملية، المدعو أبو عثمان العاصمي، الذي عين وفق مصادر إعلامية، على رأس التنظيم الإرهابي خلفا لعبد المالك قوري.