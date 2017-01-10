ترامواي وهران يدهس رجلا منشغلا بالحديث في الهاتف

دهس ترامواي وهران، صبيحة الإثنين، رجلا في 58 من العمر، بنهج معطى الحبيب في حي الدرب بوهران، وحسب شهود عيان، فإن الضحية كان يحاول عبور الطريق وهو منشغل بالتكلم بالهاتف، ولم ينتبه لصفارات الإنذار التي أطلقها سائق الترامواي، ليصطدم به ويرديه قتيلا.

حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية إلى موقع الحادثة، وقامت بانتشال الجثة من تحت عربة الترامواي وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بن زرجب بوهران.