لصوص يهاجمون مواطنا بتيزي وزو وآخرون يسطون على محلات بالبليدة عصابات تستغل الثلوج لتنفيذ اعتداءات وسرقات

استغلت مجموعة مجهولة العدد والهوية، العزلة التي فرضتها الثلوج على منطقة بني دوالة بتيزي وزو، للاعتداء بوحشية على مواطنين كانا على متن سيارة نفعية، حين هم صاحبها بإدخالها إلى مرآب منزله في حدود الواحدة صباحا من ليلة الخميس، وتسببا لهما في جروح خطيرة تطلبت تحويلهما إلى مصلحة الاستعجالات الجراحية على مستوى مستشفى "محمد النذير" الجامعي بتيزي وزو.

وأقدم أوالخميس وإلى غاية نهاية اليوم، سكان قرية تاخوخث في منطقة بني دوالة جنوب تيزي وزو على غلق الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين عاصمة الولاية ودوائر واسيف، واضية وبني يني، احتجاجا على الاعتداء الذي اهتزت على وقعه المنطقة، حين أقدمت حسب تصريحات المحتجين، مجموعة مجهولة العدد والهوية على مهاجمة الشخصين وهما على متن سيارتهما، حيث استعمل الجناة أسلحة بيضاء ضمنها خناجر وسيوف، وتسببوا في جروح بليغة وخطيرة للضحايا إلى جانب كسور، استدعت نقلهما من طرف الجيران إلى مستشفى تيزي وزو الجامعي قصد تلقي الإسعافات، فيما تمكن الجناة من الفرار، مستغلين العزلة التي فرضتها الثلوج وصعوبة السير على الطريق.

وأضاف المحتجون أن الضحايا أرباب عائلات معروفان بأخلاقهما الحميدة لدى العامة، وطالبوا بالتحقيق في القضية والتوصل إلى تحديد هوية الجناة، الذين اقتحموا قرية تحت جنح الظلام للاعتداء على أبنائها والفرار بعدها.

كما دق مواطنون من مفتاح شرق البليدة، ناقوس الخطر جراء موجة السرقة التي طالت عددا من المحلات التجارية واستفحالها بشكل ملفت خلال التقلبات الجوية التي عرفها إقليم الولاية في الفترة الأخيرة. وأشار المعنيون إلى تعرض عدد من المتاجر للاقتحام والسرقة من قبل مجهولين، استغلوا خلو الشوارع في وقت مبكر، في ظل برودة الطقس وتهاطل الأمطار والثلوج على المنطقة بكثافة ليقوموا بالسطو على متاجر وعيادة خاصة تقع بأحياء قافطة، البنيان، حي برقوق، ودعا المعنيون لتدخل عاجل من قبل السلطات الوصية واتخاذ استراتيجية ناجعة لوضع حد للجرائم التي تسببت في خسائر مادية لمالكي المحلات التجارية وتحديد هوية العصابات التي تمتهن اللصوصية، وجعلت عددا من ارجاء مدينة مفتاح مناطق خطيرة لا يُنصح التواجد بها، مشيرين إلى أن الضحايا وجدوا صعوبة في المبيت بمحلاتهم لتأمينها.