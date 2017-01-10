انخفاض حصيلة العمليات التجارية الخارجية أكثر من ربع مليون حاوية دخلت ميناء الجزائر في 2016

كشف المدير الجهوي لجمارك ميناء الجزائر العاصمة، زبير علاوي، الأحد، أن عدد الحاويات التي تم إنزالها بميناء الجزائر العاصمة بلغ 285.779 حاوية سنة 2016 بتسجيل زيادة تقدر بـ6.937 حاوية مقارنة بسنة 2015 التي سجلت نزول 278.842 حاوية أي تسجيل زيادة بحوالي 2.5 بالمائة.

وقال زبير علاوي، بمناسبة يوم أبواب مفتوحة على هذه الهيئة إن "عدد الحاويات التي تم إنزالها بميناء الجزائر العاصمة سنة 2016 ارتفع ب6.937 حاوية مقارنة بسنة 2015، وهذا يمثل ارتفاعا بـ2.49 بالمائة".

وأضاف أن الحاويات التي تم تحويلها من ميناء الجزائر العاصمة سنة 2016 نحو الموانئ الجافة والمستودعات التابعة للجمارك تمثل 81.92 بالمائة من مجموع الحاويات التي تم إنزالها مما يجعل الميناء "مكان عبور وليس مكان تخزين".

وبخصوص حركة سفن نقل البضائع فقد بلغ 177 عند الوصول ونفس العدد عند الانطلاق سنة 2015 مقابل 161 عند الوصول ونفس العدد عند الانطلاق سنة 2016 (-9 بالمائة) في حين ارتفع عدد المسافرين في الاتجاهين، حيث انتقل من 184.302 مسافر سنة 2015 إلى 218.255 سنة 2016 (+18 بالمائة). وعلى الرغم من هذا الارتفاع فإن أجل معالجة المسافرين يقدر بساعة وسبعة دقائق، حسبما أشار المدير.

وأضاف ذات المسؤول أن الإجراءات الجمركية للانطلاق والوصول تتم على متن السفن، حيث يقوم المسافر بإتمام إجراءات تسليم وثائق المرور في الجمارك خلال رحلته عبر السفن سواء بالنسبة للجزائر العاصمة-أليكانتي أو الجزائر العاصمة- مرسيليا". وصرح ذات المدير أنه ستكون هناك تحسنات أخرى خلال موسم الصيف 2017 بفضل نصوص تنظيمية جديدة "ليست جاهزة بعد".

وأكد أن الهدف من التسهيلات هو تمكين أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من قضاء عطلتهم بالجزائر بكل راحة وهذا في إطار تحسين المرفق العام فيما يخص المسافرين". وبالنسبة للتجارة الخارجية (خارج النظام الخاص)، أوضح المدير أن تصريحات التصدير بلغت 1.732 سنة 2016 مقابل 1.396 سنة 2015 (+24 بالمائة) في حين سجلت تصريحات الاستيراد انخفاضا من 21.494 سنة 2015 إلى 21.599 سنة 2016.

وفي سنة 2016 يشير العدد الإجمالي للتصريحات المكتتبة على مستوى المكاتب التجارية للجمارك بالجزائر العاصمة والأنظمة الخاصة بالجزائر العاصمة إلى تزايد بـ 2.820 تصريح مقارنة بسنة 2015.

وأوضح علاوي أن حصيلة العمليات التجارية الخارجية عبر ميناء الجزائر العاصمة على سبيل القيمة سجلت انخفاضا حيث انتقل من مبلغ 525.153.392.615 دج سنة 2015 إلى 490.975.328.744 دج سنة 2016 (- 6.5 بالمائة).

وتتمثل السلع الأساسية الموجهة للتصدير عبر المكاتب الجمركية لميناء الجزائر العاصمة أساسا في المواد الغذائية (التمور والزبدة والبسكويت والمشروبات الغازية والعصير والخروب ...) وكذا معدات صناعية.

أما على سبيل القيمة فقد حققت التصديرات سنة 2016 مبلغا إجماليا قدره 69.980.243 دولار أي تزايد بنسبة 51.27 بالمائة مقارنة بتلك المحققة سنة 2015 (46.264.542 دولار).

وسمحت جميع هذه النشاطات بتحصيل 124 مليار دج سنة 2016 أي أقل من ذلك المحصل عليه سنة 2015 ب 126 مليار دج ويعود ذلك بسبب انخفاض في بعض الاستيرادات مثل الخرسانة التي انخفضت بأزيد من 30 بالمائة، حسب الحصيلة.

وشهدت أيضا الفوائد الجبائية انخفاضا بنسبة 13 بالمائة سنة 2016 مقارنة بسنة 2015. أما بخصوص المواد التي يشتبه على احتوائها مواد مقلدة فقد بلغت 857.812 مادة سنة 2016 مقابل 16.138 سنة 2015. على سبيل المثال تم تسجيل 200.000 شاحن هاتف نقال في هذه الحالة.

وقامت المديرية بمعالجة 60 قضية مرتبطة بمخالفة الصرف بحجز 8.7 كلغ مجوهرات من الذهب ذات قيمة تقدر بـ 217 مليون دينار جزائري.