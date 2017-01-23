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أكد أن البرنامج يستهدف الطبقة الوسطى
تبون يُقسِم: كل مكتتبي "عدل" سيأخذون سكناتهم
أكد وزير السكن، عبد المجيد تبون، الخميس، طي ملف عدل 1 نهائيا بولاية وهران بتوزيع 6000 وحدة سكنية على مكتتبي عدل2.
وأقسم تبون، خلال الندوة الصحفية، بأن كل من هو مسجل في "عدل" سيأخذ سكنه، مضيفا أن الجزائر الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح السكن لمواطنيها بأسعار خيالية.
وقال وزير السكن، إن الجزائر مستهدفة من قبل أطراف تريد تخريب البلاد، داعيا إلى الحفاظ على الوطن، لأن "كل من يريد عدم استقرار البلد لا يعتبر جزائري".
وأضاف بأنه "يتوجب على الجزائريين أن يكونوا متفتحين، لأن الجزائر مستهدفة حاليا"، مؤكدا أنه "لا توجد أي دولة في العالم فعلت بأبنائها ما فعلته الجزائر".
وأشار إلى "أن صيغة عدل مرتبطة أساسا بالطبقة الوسطى التي عاشت أيام سوداء، فالطبقة الوسطى هي الأساس في استقرار الجزائر".
وقال الوزير إلى صيغة سكنات عدل مرتبطة ارتباطا عضويا بالطبقة الوسطى في الجزائر، وليست مجرد برنامج لحل أزمة السكن.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير استلام حوالي 6000 سكن من مختلف الصيغ بولاية عنابة نهاية مارس المقبل.
الا - الجزائر2017/01/26 على 12:021
("لا توجد أي دولة في العالم فعلت بأبنائها ما فعلته الجزائر".)، المحاكم الخاصة، مراكز الصحراء...صح أت محق، شكرا على هذا التذكير...-ذكر فإن ........
SoloDZ2017/01/26 على 12:472
"... مؤكدا أنه لا توجد أي دولة في العالم فعلت بأبنائها ما فعلته الجزائر" هههههههههههههه
لابناءها وليس بابنائها !!!! ولكنك قلت الحق لاول مرة وليس الجزائر