العملية تخص المستخدمين في إطار الإدماج المهني فسخ عقود مليون "موظف" وتجميد أجورهم!

شرعت مديريات التشغيل عبر جميع ولايات الوطن، تنفيذا لتعليمات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في فسخ عقود أزيد من مليون موظف ضمن عقود الإدماج المهني، وتجميد أجورهم، خاصة أصحاب الشهادات الذين يزاولون دراستهم في الجامعات، مع مواصلة غربلة القوائم الخاصة بهذه الفئة، بعد وصول تقارير حول احتيال هؤلاء واستفادتهم من رواتب شهرية من دون عمل.

وأوضحت مصادر "الشروق" أن الإجراء الذي أقرته وزارة العمل جاء بعد تقارير مفصلة تفيد بتواطؤ بعض المسؤولين في التغاضي عن عدد كبير من المحتالين الذين استفادوا من عقود الإدماج المهني بكل صيغه من رواتب شهرية كاملة مثلهم مثل الموظفين الآخرين، من دون أن يقدموا أي عمل مقابل ذلك.

وأثبتت التحريات إن الآلاف من المعنيين لا يلتحقون بمقرات العمل إلا مرات في الأسبوع أو الشهر، رغم التعليمة التي وجهها وزير القطاع محمد الغازي الذي دعا من خلالها أصحاب العقود إلى العمل بنظام 8 ساعات على غرار باقي الموظفين والعمال لكونهم يتحصلون على أجرة شهرية كاملة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن تجميد الأجور وفسخ العقود شمل نسبة 85 بالمائة من الموظفين الذين يتابعون دراسة جامعية "ليسانس" أو "ماستر" وذلك بعد ما تبين تسبب ذلك في تغيبهم المستمر عن مقرات العمل وعدم استكمال الثماني ساعات القانونية، وأن الآلاف من المعنيين لا يلتحقون بمقرات العمل إلا مرات في الأسبوع أو الشهر، وبالمقابل يتابعون دراساتهم العليا في الجامعات والمعاهد.