Le Premier ministreen Italie pour assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux méditerranéens

Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre , M. Sifi Ghrieb, est arrivé vendredi à Tarente (sud de l’Italie) pour assister à la cérémonie d’ouverture de la 20e édition des Jeux méditerranéens, qu’abrite la ville du 21 août au 3 septembre, indique un communiqué des services du Premier ministre.

A son arrivée à l’aéroport de Tarente -Grottaglie, le Premier ministre a été accueilli par l’ambassadeur d’Algérie auprès de la République italienne, M. Mohamed Khelifi. Le Premier ministre est accompagné, lors de cette visite, par le ministre des Sports, M. Walid Sadi.

Cette participation de haut niveau vient “confirmer l’attachement de l’Algérie à renforcer sa présence sportive et diplomatique dans les différents fora régionaux et internationaux et à ancrer les relations de coopération et d’amitié l’unissant avec les pays et peuples de la région de la Méditerranée”, indique la même source.

La participation algérienne à cette session est remarquable, étant représentée par une délégation composée de 248 athlètes (hommes et femmes), en compétition dans 27 disciplines dans le cadre d’une manifestation sportive méditerranéenne regroupant 26 comités olympiques nationaux.