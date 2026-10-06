Le tribunal criminel près la Cour d’Alger prononce les premières condamnations à la peine de mort

Trafic de stupéfiants et de psychotropes

Le tribunal criminel près la Cour d’Alger a prononcé les premières condamnations à la peine de mort, en application de la loi 25-03 du 1er juillet 2025 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.

Les condamnations à la peine de mort ont été prononcées à l’encontre de trois accusés présents à l’audience et de six accusés par contumace, dans des affaires de trafic de cocaïne (113 kg) et de 225 030 comprimés de Prégabaline.

Les accusés étaient poursuivis pour importation, transport, chargement, stockage et détention, en vue de la vente, de drogues dures et de substances psychotropes, dans le cadre d’un groupe criminel organisé, dans le but de porter atteinte à la sécurité nationale et de troubler l’ordre et la sécurité publics, ainsi que pour contrebande, usurpation d’identité, immigration clandestine, séjour irrégulier et blanchiment d’argent.

APS