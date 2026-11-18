Avec la prochaine remise en service et l’entrée en production, dans près de deux ans, de l’usine de production de la matière première des antibiotiques, notamment la pénicilline G, de Médéa, l’Algérie pourra ramener à zéro sa facture actuelle d’importation des produits antibiotiques qui est de 555 millions de dollars.

C’est ce qu’a déclaré M. Younès Bouarara, Directeur général du groupe pharmaceutique, Saïdal , lors de son passage ce matin à l’émission L’invité du jour sur la chaine 3 de la Radio Algérienne.

Il a rappelé que « le complexe de Médéa, réalisé en 1984, est d’une capacité exceptionnelle (…) C’est une fierté pour l’Etat algérien et pour le groupe Saidal en mesure de fabriquer la matière première pour les cinq grandes familles d’antibiotiques ». L’invité de la Radio n’a pas nié que ce fleuron est à l’arrêt depuis plus de vingt ans et sa remise en service figure parmi les projets d’envergure de Saïdal .

M. Bouarara a souligné qu’avec la réalisation de cet objectif, le groupe Saïdal ambitionne d’atteindre un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars dans près de 2,5 ans, une fois le complexe entré en production.

Autre projet d’envergure du groupe Saidal, celui de l’usine de Batna pour la fabrication de la matière première pour le Paracetamol. Un produit qui s’est avéré hautement « stratégique durant la pandémie du Covid lorsque seuls, la Chine et l’Inde, disposaient de quantités suffisantes et avaient alors bloqué leurs exportations ».

L’ambition de Saidal est, de ce fait, non seulement de satisfaire le besoin national mais réaliser un excédent destiné à l’exportation. « La capacité de l’usine de Batna est de 2000 tonnes et les besoins du marché algérien sont de près de 1000 à 1100 tonnes », fait savoir M. Bouarara.

Il ajoute que le taux de réalisation de l’usine a atteint actuellement les 80% et se trouve en phase d’installation des équipements.