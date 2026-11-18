Huit personnes ont perdu la vie dans la soirée du 17 novembre dans un accident de la route survenu dans la wilaya de Tamanrasset, à la suite d’une collision entre deux camions et une moto, suivie d’un incendie.

Selon un communiqué émis par la direction générale de la Protection civile, l’accident s’est produit sur la route reliant Tazrouk à Idles, à environ 110 kilomètres de Tazrouk.

Les dépouilles des victimes ont été transférées vers la morgue de l’hôpital local.

Une enquête a été ouverte par les services compétents afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame routier.