Alerte météo: Pluies torrentielles dans ces wilayas

Des pluies torrentielles affecteront, ce lundi 16 novembre, plusieurs wilayas du pays, selon un bulletin météorologique spécial émis par l’ONM.

L’Alerte, classée en vigilance de niveau 1, indique que de fortes averses toucheront plusieurs wilayas, à l’instar de : Tébessa, Khanchela, Oum Bouaghi, Laghouat, El Bayadh, Naama, Ourgla, Mniaa, Ghardaïa.

S’agissant des températures maximales, elles varieront entre 23 et 25° sur la région côtière. Entre 20 et 27° à l’intérieur du pays et entre 23 et 37° au sud du pays.