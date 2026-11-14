Algérie-Togo (20h00), “un match à gagner” déclare Hemdani

Qualifications CAN 2027 :

Le sélectionneur de l’équipe nationale, Brahim Hemdani, a affiché son ambition de voir les “Verts” renouer avec la victoire, à l’occasion de la réception du Togo, samedi au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou (20h00), à l’occasion de la troisième journée (Groupe I) des qualifications de la CAN-2027.

“Ce sera un match difficile, avec trois points en jeu, face à un adversaire que nous avons déjà battu par le passé. Nous devons prouver que nous avons la capacité de surmonter cette rencontre en mettant tous les ingrédients nécessaires et en faisant preuve de l’engagement requis pour être à la hauteur d’un match de niveau international”, a déclaré Hemdani, lors d’une conférence de presse tenue vendredi soir au stade de Tizi-Ouzou.

Après avoir réussi leur entrée en lice à domicile contre la Zambie (3-1), les coéquipiers de Ramy Bensebaïni ont été contraints au partage des points lors de leur déplacement à Bujumbura face au Burundi (2-2), lors de la deuxième journée.

Interrogé sur les nombreux forfaits (cinq, NDLR) enregistrés durant ce rassemblement, le technicien national a assuré que ces défections n’avaient pas affecté la préparation de son équipe, précisant que le programme de travail avait été maintenu sur les plans défensif et offensif.

“Les joueurs qui n’ont malheureusement pas pu poursuivre le rassemblement n’ont pas eu d’impact sur la préparation de l’équipe dans sa globalité. Nous avons préparé exactement ce que nous avons l’intention de mettre en place. La seule chose qui changera, ce seront les profils des joueurs qui s’exprimeront sur le terrain”, a-t-il expliqué.

Et d’enchaîner : “Nous devons faire preuve d’adaptabilité, gérer cette situation et faire confiance à l’ensemble des joueurs dont nous disposons. Cela n’est pas problématique, c’est inhérent au football de haut niveau.”

La sélection nationale sera privée de cinq joueurs, forfaits pour diverses blessures : les défenseurs Jaouen Hadjam et Rafik Belghali, les milieux de terrain Mohamed Bachir Belloumi et Hicham Boudaoui, ainsi que l’attaquant Amin Chiakha, alors que le portier Abdelatif Ramdane a été dispensé à la suite du décès de son père.

Hemdani a également estimé que ces forfaits permettraient au staff technique de donner la chance à un maximum de joueurs, dans un contexte où une rotation devrait s’opérer au sein de l’effectif.

“Les joueurs sont conscients que nous avons besoin de tout le monde. Cela nous permet également de voir un maximum de joueurs. La situation actuelle fait qu’une rotation va s’opérer”, a-t-il souligné.

Revenant sur le nul concédé au Burundi (2-2), lors de la deuxième journée, il a par ailleurs souligné le rééquilibrage du niveau du football africain, devenu de plus en plus difficile à négocier pour les sélections, notamment lorsque les conditions ne sont pas favorables.

“Je l’avais dit après cette rencontre : le niveau du football africain s’est considérablement rééquilibré. Il devient désormais plus difficile d’affronter n’importer quel adversaire, surtout si les conditions sont défavorables. Nous avons fait l’expérience à Bujumbura, nous avons dû lutter pour arracher le nul.”

Concernant le résultat nul ayant conclu l’autre match du groupe I, entre la Zambie et le Burundi (1-1), vendredi après-midi au stade de Ndola, Hamdani a indiqué que son équipe préférait se concentrer sur son propre rendez-vous plutôt que sur les résultats de ses concurrents directs.

“Nous avons un match à disputer à domicile et à gagner. C’est cette échéance qui nous importe, indépendamment des résultats de nos adversaires directs”, a-t-il affirmé.

Le sélectionneur s’est félicité du bon état d’esprit affiché par ses joueurs depuis le début du rassemblement, espérant que leur envie et leur engagement se concrétiseront par une victoire face aux Togolais.

“L’état d’esprit est bon depuis le premier jour. Les joueurs sont venus avec beaucoup d’envie et j’espère que cela se matérialisera demain sur le terrain”.

Présent devant la presse un peu plus tôt, au stade de Tizi-Ouzou, le coach du Togo, le Français Patrice Neveu, a indiqué que son objectif était de décrocher un bon résultat face “au favori du groupe.”

“Nous sommes venus pour prendre grignoter des points, d’autant que l’objectif est nous qualifier pour la CAN-2027. Nous savons que l’Algérie est le favori du groupe, mais notre ambition est de terminer à la deuxième place, cela passera par de bons résultats à l’extérieur. Nous allons affronter une grosse nation, mais nous sommes des compétiteurs et nous ferons tout pour repartir avec un bon résultat.”

Avant cette rencontre, l’Algérie et la Zambie occupent conjointement le poste de leader avec 4 points, devant le Togo (3 pts), alors que le Burundi ferme la marche avec 2 points.

APS