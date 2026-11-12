CNR: Avis important aux bénéficiaires de pensions de retraite françaises

La Caisse nationale des retraites (CNR) a annoncé l’entrée en vigueur, à compter du mois d’octobre 2026, d’une nouvelle procédure de contrôle d’existence à l’intention des retraités résidant en Algérie et percevant une pension versée par les organismes de retraite français.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la Caisse a précisé que ce nouveau dispositif s’appuie sur le prestataire de services « TLS Contact Alger ». Ce dernier sera chargé d’accueillir les retraités concernés en personne, sur convocation présentielle, afin de procéder à la vérification de leur existence, une mission qui incombait auparavant aux services consulaires français.

La même source a indiqué que cette nouvelle mesure se substitue à la procédure traditionnelle fondée sur la présentation d’un certificat de vie, pour la catégorie des bénéficiaires concernés par ce dispositif.

La Caisse nationale des retraites a ainsi invité les retraités concernés à se conformer aux modalités établies par les organismes français compétents et à entreprendre les démarches nécessaires pour justifier de leur existence, afin d’éviter toute conséquence pouvant découler du non-respect de ces procédures.

Enfin, la Caisse a réaffirmé son engagement à informer et à accompagner les personnes concernées face à cette nouveauté, et ce, dans le cadre de la coopération et de la coordination administrative entre l’Algérie et la France dans le domaine de la sécurité sociale.