Le Général d'Armée Saïd Chanegriha:

Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, effectue, à partir de ce lundi, une visite de travail et d’inspection dans la 2e Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Après la cérémonie d’accueil organisée par le Général-major Mohammed Tayeb Brakni, Commandant de la 2ème Région militaire, «le Général d’Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du héros martyr Ahmed Boudjenane, dit Si Abbès, dont le siège de commandement de la région porte son nom, de même qu’il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative, avant de réciter la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada».

Lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la Région, le Général d’Armée Chanegriha a prononcé une allocution d’orientation, suivie par visioconférence, par l’ensemble des personnels de la 2ème Région militaire, dans laquelle il a souligné que «l’Algérie avançait résolument dans le processus de renforcement de ses choix stratégiques».

«L’Algérie, sous la conduite de Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et dans le contexte de la dynamique positive actuelle qu’elle connaît à tous les niveaux, avance résolument dans le processus de renforcement de ses choix stratégiques liés au projet de renouveau national, notamment dans le cadre de la consolidation des relations de coopération avec les pays voisins, selon une approche proactive et préventive visant à faire face aux menaces et aux défis communs», a-t-il affirmé.

«C’est dans ce contexte même qu’est intervenue la décision historique de Monsieur le président de la République, d’envoyer une formation militaire dans le nord du Niger, en réponse à la demande des autorités nigériennes», a-t-il ajouté, rappelant que «cette décision, inscrite dans le cadre de l’application des principes constitutionnels, et ayant pour objectif de protéger les installations et les projets énergétiques communs, a été approuvée à l’unanimité par le Parlement, réunissant ses deux chambres, à la fin du mois d’octobre dernier».

Cette décision «reflète la volonté des deux pays et leur conscience de l’importance de protéger ces investissements et infrastructures énergétiques, en particulier dans le contexte des menaces sécuritaires auxquelles est confrontée la région, notamment les activités terroristes et subversives aux ramifications régionales et internationales», a-t-il dit.

Par ailleurs, le Général d’Armée Chanegriha a rappelé que, dans les prochaines semaines, l’Algérie aura rendez-vous avec une échéance électorale importante, à savoir les élections locales, dont «la réussite et le bon déroulement devront être assurés».