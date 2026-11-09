Des citoyens du Kansas City entament une visite officielle en Algérie

Invités par le président de la République

En application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, données lors d’une réunion du Conseil des ministres, il a été décidé de préparer la signature d’un accord de jumelage entre l’une des deux villes et la ville de Tipaza, en reconnaissance de l’accueil chaleureux réservé aux supporters algériens et en hommage à la qualité des relations bilatérales.

Dans le cadre de cette invitation, une délégation des villes de Kansas City et de Lawrence, dans l’État américain du Kansas, est arrivée ce lundi matin en Algérie pour une visite officielle. La délégation est composée de citoyens américains, conduite notamment par le maire de Lawrence et le maire de Kansas City.

La délégation a été accueillie par le conseiller auprès du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, ainsi que par le ministre des Sports, Walid Sadi.

Le programme de cette visite prévoit plusieurs étapes touristiques et culturelles dans la wilaya de Tipaza. Cette occasion permettra également d’examiner les perspectives de coopération entre les autorités locales de la wilaya de Tipaza et les responsables de la ville de Lawrence.

Par la suite, la délégation découvrira plusieurs sites historiques emblématiques témoignant du parcours du peuple algérien, à travers une visite à Riadh El Feth et une halte au Musée central de l’Armée, outre la visite du Musée national des beaux-arts, du Jardin botanique du Hamma et de Djamaa El-Djazaïr et une tournée dans la vieille ville de la Casbah, où les membres de la délégation pourront découvrir de près son histoire séculaire ainsi que son patrimoine architectural singulier.

La visite coïncidant avec le stage de préparation de l’équipe nationale de football au Centre de Sidi Moussa, la délégation américaine aura l’occasion de découvrir l’ambiance des entraînements des Verts. Le programme prévoit, à cette occasion, une rencontre avec les joueurs ainsi qu’une séance de photos souvenirs.

La visite s’achèvera par un déplacement dans la wilaya de Ghardaïa, où la délégation parcourra les ksour de la vieille ville et découvrira l’histoire, la culture et les traditions de la vallée du M’zab.

A noter que cette visite a suscité un vif intérêt auprès des médias locaux de l’Etat du Kansas, comme en témoignent les publications diffusées sur leurs pages officielles sur les réseaux sociaux.

Radio Algérie Multimédia