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Meurtre d’un pharmacien à Constantine: Un individus placé en détention provisoire!

Echoroukonline
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Meurtre d’un pharmacien à Constantine: Un individus placé en détention provisoire!

Le juge d’instruction près le tribunal de Constantine a ordonné le placement en détention provisoire d’un individu impliqué dans l’affaire du meurtre d’un pharmacien au niveau de la cité Daksi Abdessalam à Constantine, a indiqué, lundi, un communiqué du parquet de la République près ledit tribunal.

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