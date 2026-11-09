Pluies orageuses et vents violents dans ces wilayas

Des pluies orageuses suivies de rafales de vents, et des tempêtes de sables affecteront, ce lundi, plusieurs wilayas du pays, a annoncé l’Office national de la météorologie (ONM).

Selon un BMS fraichement publié, des pluies sont attendues à partir de 18h ce lundi jusqu’à 3h du demain matin mardi, dans les wilayas de Béni Abbès et de Tindouf.

Par ailleurs, l’ONM a mis en garde contre des vents qui toucheront les wilayas de Batna, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Blida, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, El Bayadh et Naâma. Ces vents sont prévus de 9h à 18h ce lundi.