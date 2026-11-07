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Inauguration des laboratoires d’analyse de la qualité aux frontières au port et à l’aéroport d’Alger

Echoroukonline
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Inauguration des laboratoires d’analyse de la qualité aux frontières au port et à l’aéroport d’Alger

Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé samedi à Alger, les cérémonies d’inauguration de deux laboratoires d’analyse de la qualité aux frontières, le premier au niveau du port d’Alger et le second à l’aéroport international d’Alger, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, émises lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le 7 juin 2026, portant sur la création de laboratoires de contrôle au niveau de l’ensemble des ports et aéroports du pays.

Ces réalisations font suite aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, émises lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le 7 juin 2026, portant sur la création de laboratoires de contrôle au niveau de l’ensemble des ports et aéroports du pays.

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