ANP: Saisie de plus de 8 quintaux de kif provenant du Maroc

Des tentatives d’introduction de plus de 8 (huit) quintaux de kif traité provenant des frontières avec le Maroc ont été mises en échec lors d’opérations exécutées par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les différents services de sécurité, durant la période allant du 28 octobre au 3 novembre de l’année en cours, indique ce mercredi un bilan opérationnel de l’ANP.

«Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l’Armée nationale populaire ont exécuté, durant la période allant du 28 octobre au 3 novembre 2026, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, «des détachements de l’ANP ont arrêté 4 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national».

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et «en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, 28 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d’introduction de 8 quintaux et 44 kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 75.526 comprimés psychotropes ont été saisis et ce, lors d’opérations exécutées à travers les Régions militaires».

A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Illizi, «des détachements de l’ANP ont arrêté 119 individus et saisi 26 véhicules, 165 groupes électrogènes, 88 marteaux-piqueurs et des quantités de mélange d’or brut et de pierres, ainsi que d’équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite. De même, 11 autres individus ont été appréhendés et un pistolet mitrailleur, 6 fusils de chasse, 16.921 litres de carburants, 11 tonnes de tabacs et 3 tonnes de denrées alimentaires, destinés à la contrebande, ont été saisis et ce, lors d’opérations distinctes», relève le bilan.

Par ailleurs, «les Garde-côtes ont mis en échec, sur les côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine de 107 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 296 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national», conclut le bilan opérationnel de l’ANP.

APS