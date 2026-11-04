Pluies orageuses ce mercredi: Voici les wilayas concernées

L’Office national de la météorologie a annoncé des pluies orageuses parfois importantes, localement, sur les régions nord et sud du pays à partir de ce mercredi.

Selon un bulletin météorologique spécial (BMS), des précipitations importantes, pouvant atteindre localement 40 à 50 mm, sont attendues jusqu’à jeudi à 3 heures du matin dans les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Tiaret, Naâma, El Bayadh, Béchar, Laghouat, Djelfa, M’Sila, Ouled Djellal, El Meghaier, Biskra, Khenchela, Tébessa, Batna et Oum El Bouaghi.

Par ailleurs, les mêmes services prévoient des pluies importantes jusqu’à ce mercredi à midi dans les wilayas d’Oran, Mostaganem, Chlef, Relizane, El Oued, Touggourt, Ouargla, Ghardaïa, El Meniaa, Timimoun et Béni Abbès.

En revanche, les wilayas côtières connaîtront d’importantes précipitations, à partir de ce mercredi à midi, et ce jusqu’à demain jeudi à 6 heures du matin.

Les wilayas de Tissemsilt, Aïn Defla, Alger, Tipaza, Blida, Médéa, Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif et Bordj Bou Arreridj.

La Vigilance est de mise !

Radio Algérienne