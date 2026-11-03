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Hadj 2027

Le paiement des frais du Hadj prolongé du 3 au 5 novembre

Echoroukonline
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Le paiement des frais du Hadj prolongé du 3 au 5 novembre

L’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a annoncé lundi dans un communiqué, la prolongation “exceptionnelle” des délais de paiement des frais du Hadj au titre de la saison 1448H/2027, du mardi 3 novembre au jeudi 5 novembre 2026.

“L’Office national du pèlerinage et de la omra informe les pèlerins n’ayant pas encore finalisé l’opération de paiement des frais du Hadj pour la saison 1448H/2027 que, exceptionnellement, la date limite de paiement est prolongée du mardi 3 novembre 2026 au jeudi 5 novembre 2026 à 18h00”, selon le communiqué.

L’Office a précisé que “cette prolongation s’applique à tous les modes de paiement agréés”, ajoutant que “les personnes concernées sont priées de finaliser l’opération de paiement durant cette période exceptionnelle”.

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