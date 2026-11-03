Le paiement des frais du Hadj prolongé du 3 au 5 novembre

“L’Office national du pèlerinage et de la omra informe les pèlerins n’ayant pas encore finalisé l’opération de paiement des frais du Hadj pour la saison 1448H/2027 que, exceptionnellement, la date limite de paiement est prolongée du mardi 3 novembre 2026 au jeudi 5 novembre 2026 à 18h00”, selon le communiqué.

L’Office a précisé que “cette prolongation s’applique à tous les modes de paiement agréés”, ajoutant que “les personnes concernées sont priées de finaliser l’opération de paiement durant cette période exceptionnelle”.