L’Allemagne: Vers l’interdiction des équipements chinois dans ses réseaux mobiles

L’Allemagne prépare une interdiction élargie des équipements fabriqués en Chine dans ses réseaux de téléphonie mobile, pour des raisons de sécurité, une mesure qui pourrait notamment exclure les fournisseurs Huawei et ZTE, selon le quotidien économique Handelsblatt, mercredi.

Un porte-parole du ministère allemand de l’Intérieur a déclaré au journal qu’un « tournant dans la politique de sécurité » nécessitait une « approche globale, prospective et réévaluée des dépendances et des risques liés aux infrastructures critiques ».

Cette initiative intervient après que l’Agence fédérale allemande des réseaux a envisagé de classer, pour la première fois, les stations de base 5G parmi les composants particulièrement sensibles.

Ces stations permettent de connecter les téléphones mobiles aux réseaux de télécommunications et constituent un élément essentiel de l’infrastructure allemande.

Les fabricants d’équipements fournissant généralement des systèmes intégrés dont les composants ne sont pas toujours interchangeables, une interdiction des stations de base fabriquées en Chine pourrait, dans les faits, entraîner l’exclusion de Huawei et ZTE du marché allemand.

Parmi les fournisseurs alternatifs figurent les entreprises européennes Nokia et Ericsson, ainsi que le groupe sud-coréen Samsung.

Le ministère allemand de l’Intérieur a également souligné l’importance de réduire les risques liés à la sécurité dans le cadre du développement du réseau mobile de nouvelle génération 6G. La priorité est, selon lui, « d’éviter l’utilisation de composants critiques provenant de fabricants potentiellement peu fiables ».

Le ministère a enfin salué la poursuite du développement des exigences en matière de sécurité des télécommunications afin de tenir compte des nouvelles technologies et de l’évolution des menaces.