Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale à 41 ans

La star portugaise Cristiano Ronaldo a annoncé, jeudi, mettre un terme à sa carrière internationale à l’âge de 41 ans, après 23 années passées sous les couleurs de la sélection nationale.

L’attaquant a officialisé sa décision dans une vidéo de cinq minutes publiée sur Instagram, intitulée « Le Portugal sera toujours en moi », un mois après avoir quitté la sélection sur fond de tensions avec son sélectionneur Jorge Jesus.

« Le moment est venu », a-t-il déclaré, avant de s’adresser à ses compatriotes.

« Au peuple portugais, le jour est venu pour moi de rendre le numéro 7 à l’équipe nationale », a-t-il affirmé en lisant une lettre.

Évoquant ses 23 années en sélection, Ronaldo a souligné l’honneur et la responsabilité qu’avait représentés le port du maillot portugais.

« Je n’ai jamais eu le sentiment que ce numéro m’appartenait à moi seul. Mais pendant 23 ans, j’ai eu le privilège et la responsabilité de le porter et de le défendre dans les stades du monde entier », a-t-il déclaré.

« Aujourd’hui, le moment est venu de le transmettre à la prochaine génération », a-t-il poursuivi.

Le quintuple Ballon d’or a reconnu que cette décision avait été particulièrement difficile à prendre.

« Ce n’était pas une décision facile. Mais certaines décisions ne se prennent pas seulement avec la tête. Elles se prennent aussi avec le cœur », a-t-il confié.

Au cours de sa carrière internationale, Cristiano Ronaldo a inscrit 146 buts en 234 sélections avec le Portugal, remportant trois titres, dont le Championnat d’Europe en 2016.

Cette annonce marque la fin d’une longue carrière internationale pour l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire du football portugais.