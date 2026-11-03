Trump affirme ne pas être « pressé » de reprendre la guerre contre l’Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il n’était « pas pressé » de prendre une décision sur une éventuelle reprise de la guerre contre l’Iran.

Dans un bref entretien accordé à la plateforme d’information Axios, le président américain a évoqué la question iranienne à l’approche des élections législatives de mi-mandat, prévues le 3 novembre.

Le président américain a indiqué ne pas avoir encore pris de décision définitive quant à une éventuelle reprise de la guerre contre l’Iran.

« Nous ferons quelque chose, d’une manière ou d’une autre, mais il n’y a aucune raison de se précipiter. Nous les avons économiquement mis à genoux, ils n’ont plus d’argent, ils n’ont plus d’essence et la population commence à en avoir sérieusement assez de cette situation », a-t-il déclaré.

Évoquant les autorités iraniennes, Trump a affirmé : « Nous discutons avec eux, tout se passe bien. Le problème avec eux, c’est qu’ils essaient constamment de nous faire perdre du temps. Du côté iranien, il n’y a pas autant d’urgence que vous pourriez le penser, mais ils sont plus désireux que jamais de conclure un accord. »