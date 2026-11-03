La sélection algérienne féminine nommée pour le titre de meilleure nation africaine de l’année

CAF Awards 2026:

La sélection nationale féminine figure parmi les dix pays nommés pour le prestigieux trophée d’équipe nationale de l’année, en prévision de la cérémonie des CAF Awards 2026 de la Confédération africaine de football (CAF), prévue le 7 décembre prochain à Lagos (Nigeria).

Cette nomination vient couronner une année 2026 historique pour les joueuses du sélectionneur Farid Benstiti, marquée par un parcours exceptionnel lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2026), où les Vertes ont décroché une médaille de bronze inédite et le prix du Fair-play.

Cette troisième place continentale a surtout permis à l’Algérie de valider sa toute première qualification historique pour la phase finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA, prévue en 2027 au Brésil.

Le football féminin algérien s’illustre particulièrement lors de cette édition 2026 puisque deux autres représentantes de la sélection figurent dans les listes restreintes de la CAF : la défenseure Marine Dafeur, en lice pour le titre de Joueuse africaine de l’année, et la gardienne Chloé N’Gazi, nommée pour le trophée de Gardienne de l’année.

L’Algérie sera en concurrence pour le titre collectif avec neuf autres nations : l’Afrique du Sud, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Cap-Vert, le Ghana, le Malawi, le Mali, le Maroc et le Nigeria.

APS