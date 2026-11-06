Nouvelles alertes à la bombe visant des vols commerciaux à travers l’Europe

Quatre nouvelles alertes à la bombe visant des avions survolant le territoire français ont été signalées, a indiqué vendredi le bureau du Premier ministre français.

Prague : neuf appareils inspectés

La police tchèque enquête sur neuf avions après des menaces anonymes visant des vols à destination et au départ de l’aéroport de Prague, avec des mesures de sécurité supplémentaires, ont indiqué vendredi les autorités.

Les menaces visaient neuf vols, dont quatre arrivées et cinq départs, a déclaré la porte-parole de l’aéroport, Denisa Hejtmankova, précisant que les neuf appareils étaient au sol et inspectés par la police, selon la chaîne CNN Prima News.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, la police a indiqué que des menaces évoquant la présence présumée d’engins explosifs à bord de quelques avions à destination et au départ de l’aéroport de Prague avaient de nouveau été signalées vendredi. L’aéroport a précisé que les mesures de sécurité n’affecteraient pas significativement ses opérations.

Une menace similaire avait été signalée jeudi, visant quatre avions à destination de Prague ainsi que des zones de l’aéroport. Des inspections menées ensuite par des experts en explosifs n’ont révélé ni explosifs ni autres objets dangereux.

Lisbonne et Rome : deux autres alertes, selon ANSA

Selon l’agence de presse italienne ANSA, qui cite CNN Portugal et indique que l’information a été confirmée par d’autres médias, une alerte à la bombe visant un vol en provenance de Rome a entraîné vendredi matin une opération de sécurité à l’aéroport de Lisbonne. L’avion de Ryanair a atterri à 08h00.

L’alerte a été reçue par la Police de sûreté publique par l’appel téléphonique d’un agent des forces de l’ordre, dont l’identité a été vérifiée par des membres de la Police judiciaire. Les autorités prennent des mesures pour évaluer et confirmer la crédibilité de la menace.

ANSA rapporte aussi une alerte visant un vol Wizz Air Prague-Rome, signalée par un appel anonyme à la tour de contrôle de Fiumicino. Le vol, qui devait arriver à 11h00, a été dérouté vers Venise, où il a atterri. Des opérations de fouille et de déminage de la police sont en cours.

Médias irlandais évacués

Plusieurs médias irlandais ont été évacués vendredi après une menace à la bombe envoyée par courriel à des chaînes et organes de presse, dont le radiodiffuseur public irlandais RTE. Selon RTE, l’alerte a été donnée vendredi matin, après que RTE et de nombreux autres médias en Irlande et en Grande-Bretagne ont reçu un courriel de menace.

Présentateurs et personnel ont été évacués du campus de Donnybrook de RTE, à Dublin, tandis que la police irlandaise intervenait. Les policiers ont fouillé les bâtiments avec l’aide de chiens renifleurs.

Des menaces à la bombe ont également perturbé plusieurs vols commerciaux à travers l’Europe ces derniers jours.