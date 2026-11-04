États-Unis: Premier musulman élu au Sénat après sa victoire dans le Michigan

Le Démocrate Abdul El-Sayed est devenu le premier musulman élu au Sénat américain après sa victoire, mardi dans le Michigan, face à l’ancien représentant républicain Mike Rogers, selon les projections des médias américains. Il permet ainsi aux Démocrates de conserver un siège crucial.

Ancien responsable de la santé publique, El-Sayed s’était imposé lors d’une primaire démocrate disputée pour briguer le siège du sénateur Gary Peters, qui ne se représentait pas.

Sa victoire historique intervient au terme d’une campagne tendue, durant laquelle sa confession musulmane a occupé une place centrale. Le président Donald Trump et d’autres responsables républicains l’ont attaqué à plusieurs reprises sur son appartenance religieuse.

El-Sayed a rejeté les accusations le liant à l’extrémisme.

Il s’est imposé dans un État que Trump avait remporté de justesse lors de l’élection présidentielle de 2024.

El-Sayed deviendra le premier musulman à siéger au Sénat lors de l’entrée en fonction du nouveau Congrès, en janvier.