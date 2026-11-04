-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

États-Unis: Premier musulman élu au Sénat après sa victoire dans le Michigan

Echoroukonline
  • 65
  • 0
États-Unis: Premier musulman élu au Sénat après sa victoire dans le Michigan

Le Démocrate Abdul El-Sayed est devenu le premier musulman élu au Sénat américain après sa victoire, mardi dans le Michigan, face à l’ancien représentant républicain Mike Rogers, selon les projections des médias américains. Il permet ainsi aux Démocrates de conserver un siège crucial.

Ancien responsable de la santé publique, El-Sayed s’était imposé lors d’une primaire démocrate disputée pour briguer le siège du sénateur Gary Peters, qui ne se représentait pas.

Sa victoire historique intervient au terme d’une campagne tendue, durant laquelle sa confession musulmane a occupé une place centrale. Le président Donald Trump et d’autres responsables républicains l’ont attaqué à plusieurs reprises sur son appartenance religieuse.

El-Sayed a rejeté les accusations le liant à l’extrémisme.

Il s’est imposé dans un État que Trump avait remporté de justesse lors de l’élection présidentielle de 2024.

El-Sayed deviendra le premier musulman à siéger au Sénat lors de l’entrée en fonction du nouveau Congrès, en janvier.

Articles en Relation
La sélection algérienne féminine nommée pour le titre de meilleure nation africaine de l’année

La sélection algérienne féminine nommée pour le titre de meilleure nation africaine de l’année

Le paiement des frais du Hadj prolongé du 3 au 5 novembre

Le paiement des frais du Hadj prolongé du 3 au 5 novembre

Trump affirme ne pas être « pressé » de reprendre la guerre contre l’Iran

Trump affirme ne pas être « pressé » de reprendre la guerre contre l’Iran

L’Allemagne: Vers l’interdiction des équipements chinois dans ses réseaux mobiles

L’Allemagne: Vers l’interdiction des équipements chinois dans ses réseaux mobiles

Espagne: Le footballeur Jesús de Miguel meurt après un choc en plein match

Espagne: Le footballeur Jesús de Miguel meurt après un choc en plein match

Le président de la République reçoit les vœux du roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Le président de la République reçoit les vœux du roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus