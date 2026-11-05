L’Algérie et le Niger partagent la même préoccupation d’assurer la sécurité et la stabilité au Sahel

Dans une déclaration aux médias à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République du Niger, chef de l’Etat, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, à qui il a remis une lettre écrite de la part de son frère le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Attaf a indiqué que “l’Algérie et le Niger se rejoignent sur une autre dimension, la dimension de la sécurité, de la stabilité dans notre sphère d’appartenance qui est le Sahel”.

“Bien sûr, personne n’ignore que cet espace est miné par des foyers de tensions, des foyers de crises, par des conflits.

Le Niger et l’Algérie se rejoignent dans une même préoccupation, celle d’apporter leur contribution sincère, leur contribution en confiance à la stabilité et à la sécurité de cette sphère d’appartenance, cette sphère commune que nous souhaitons transformer de foyer de crise en foyer de paix, et de foyer de dénuement, de précarité en centre de rayonnement, centre de prospérité, centre de développement”, a-t-il noté.

Et M. Attaf de poursuivre : “vous voyez bien que le Niger et l’Algérie se rejoignent également sur beaucoup de questions communes, de défis communs, d’ambitions communes.

Cela est très naturel pour qui sait que nos deux pays ont une longue histoire derrière eux et c’est une histoire glorieuse que nous ne faisons que perpétuer ensemble”.

Le ministre d’Etat a assuré par ailleurs que la coopération bilatérale a connu une “dynamique sans précédent” ces derniers mois. “Très certainement, tous ceux d’entre vous qui ont suivi ce dossier de la coopération bilatérale entre nos deux pays, ont pu noter que depuis la visite d’Etat du président Tiani à Alger, la coopération entre nos deux pays a connu une dynamique sans précédent”, a-t-il déclaré.

“Elle a connu aussi un gain de substance, lui aussi, sans précédent.

Tant et si bien que nous pouvons dire aujourd’hui qu’un large champ de possibilités, d’opportunités de coopération est actuellement exploité à l’avantage de nos deux pays et bénéficie à nos deux peuples frères”, a-t-il conclu.