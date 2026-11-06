Éthiopie: Des hommes armés tuent 34 autres chrétiens orthodoxes, portant le bilan à 94 morts

Au moins 34 chrétiens orthodoxes éthiopiens ont été tués jeudi lors d’une nouvelle attaque menée par des hommes armés dans la région d’Oromia, en Éthiopie, portant à au moins 94 le bilan des victimes des attaques visant des fidèles en moins de trois semaines, vendredi selon des médias locaux.

Les dernières tueries se sont produites dans le village d’Endato, dans le district de Robe, où des assaillants armés ont pris pour cible des habitants, faisant également plusieurs blessés et causant des dégâts matériels.

Des membres des forces de sécurité, qui tentaient de rétablir l’ordre, ont également été pris dans les violences, selon le média local Meseret Media. Des commerces et d’autres biens ont été endommagés au cours de l’attaque.

Cette attaque fait suite à deux incidents distincts survenus les 20 et 24 octobre dans les districts de Merti et de Shirka, dans la région d’Oromia, au cours desquels au moins 60 chrétiens orthodoxes ont été tués, d’après l’Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo.

Dans un communiqué publié le 26 octobre, le Saint-Synode de l’Église a condamné ces tueries et appelé à l’adoption de mesures urgentes pour protéger les fidèles et prévenir de nouvelles violences.

Mercredi, la Commission éthiopienne des droits de l’homme a attribué les précédentes attaques à l’Armée de libération oromo (OLA), un groupe armé opérant dans la région.

Les autorités ont ensuite lancé une opération de sécurité à la suite des tueries d’octobre, procédant à l’arrestation de près de 70 suspects en lien avec ces violences.

La dernière attaque a renforcé les inquiétudes concernant la sécurité des communautés religieuses dans la région d’Oromia, où des années de conflit armé ont provoqué des déplacements de civils et aggravé l’insécurité.